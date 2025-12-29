【新譜リリース】デジタルと有機体の境界が融解する「音響彫刻」。 Elixence、AI共創による1stアルバム『AETHERIC RESONANCE』を配信開始
～深淵なるアンビエントとダウンテンポが織りなす、意識の深層への旅～
Webマーケティング・ブランディング支援事業を展開するElixence（代表：横山祐樹）は、音楽プロジェクトとしての処女作となる1stアルバム『AETHERIC RESONANCE（エーテリック・レゾナンス）』を、YouTube Music、Amazon Music等の各種音楽ストリーミングサービスにて配信開始いたしました。（Spotifyは後日配信予定）
また、InstagramやTikTokなどのSNSプラットフォームにおいてもBGMとしての利用が可能となります。
■ アルバムコンセプト：電子の海に浮かぶ「聖域」
『AETHERIC RESONANCE』のテーマは、「デジタルと有機体の境界が融解する瞬間」です。 本作は単なる電子音楽の枠を超え、深淵なるアンビエントの静寂と、深海へと沈み込むようなダウンテンポを融合させた「音響彫刻」として制作されました。
Webマーケティングやブランディングという「ロジック」の世界に身を置くElixenceが、AI（人工知能）という新たな知性を「アーティストの深層心理を映す鏡」として対話させ、静寂の中に潜む微細な電子の律動や、宇宙的な浮遊感を具現化しました。
■ 楽曲解説（抜粋）
本作は、意識の覚醒から無への回帰までを描く一つの物語のように構成されています。
Track 1: Lonely Transmission アルバムの幕開けを告げる深淵なドローン。無の空間にデジタルな「秩序」が生まれる瞬間を表現した、重厚で静かな導入部。
Track 2: Neon Collapse ニューラルネットワークの絡み合いを緻密なレイヤーで再現したIDM/Experimental Downtempo。加速する脳内イメージと知的な緊張感を描きます。
Track 4: Ethereal Drift 液状のデータの中を沈降していくような没入感。粘り気のあるベースラインと水滴のようなエコーが、物理的な肉体が溶けていく感覚を聴覚に訴えかけます。
Track 5: Digital Cathedral 透明感のあるパッド音が重力からの解放をもたらすPsybient/Chill-outトラック。精神がエーテルへと溶け出すような、光に満ちたサウンドスケープ。
■ アートワークについて
デザインコンセプトは「デジタルと有機体の境界の融解」。青、紫、黒を基調とした色彩の中で、半透明な幾何学立体や流動的なテクスチャが、デジタルノイズと融合。未踏の精神領域と電子の律動を視覚的に表現しています。
■ 配信情報
アルバムタイトル： AETHERIC RESONANCE
アーティスト： Elixence
配信プラットフォーム： YouTube Music, Amazon Music 他、主要配信サイトにて順次配信
Amazon Musicはこちら https://www.amazon.co.jp/music/player/albums/B0GCWKB1BT
※Spotifyは後日配信開始予定
※Instagram, TikTok等のSNSでの楽曲使用が可能
■ Elixence（エリクセンス）について
代表：横山 祐樹 事業内容：Webマーケティング、ブランディング支援、クリエイティブ制作 「AI時代のマーケティング古典教室」等のメディア運営を通じ、テクノロジーと人間の思考力の融合を探求。その思想を音楽表現へと昇華させ、本アルバムのリリースに至る。
【本件に関するお問い合わせ先】
Elixence（エリクセンス）
担当：横山 祐樹
Email: contact@elixence.work
URL: https://www.elixence.work/
