自分史活用の第一人者、河野初江がわかりやすく動画でレッスン、人生が前向きになる「わたしノート」づくり講座～1月12日までに申し込めば特別価格で受講できる予約キャンペーン中
自分史づくりの話題の書『ときめく自分史づくり』（オレンジページ）の著者で、自分史活用の第一人者である河野初江が、人生の後半をより自分らしく、前向きに楽しむためのオリジナルノート「わたしノート」を開発した。講師である河野初江のレッスン動画を見ながらオリジナルシートに記入していくことでノートが完成し、自分が「大切にしているものは何か」ということに気づき、「なりたい自分」を思い描くことができるようになる。そこでこの「わたしノート」を多くの人に知ってもらおうと講座【人生の残り時間が気になり始めたら４つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】を、おうち習い事アプリ『ミルーム』で2026年1月12日から開講する。
■1月12日までに予約をすると6556円で受講が可能
現在、おうち習い事アプリ『ミルーム』では、講座【人生の残り時間が気になり始めたら４つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】開講に先立ち、特別料金で受講できる予約キャンペーンを実施している。1月12日までに予約すれば入会金7700円、事務手数料3300円がいずれも無料となり、受講費6556円で受講できる。予約キャンペーン終了後の1月13日以降は入会金7700円と事務手数料3300円が必要となり、受講費6556円と合わせて計17556円になるので、「わたしノート」づくりに関心のある人は、1月12日までに申し込むよう案内をしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338210&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338210&id=bodyimage2】
■「わたしノート」はこんな人におすすめ！
・これまでの道のりを整理したい方
・ひとつのノートに記憶を収めてすっきりしたい方
・これからの生き方を前向きにしたい方
・家族に伝える記録をつくりたい方
■講座の進め方
講師が解説する動画を視聴しながら方法を学び、
講師開発のオリジナルシートをダウンロードして
記入していきます。
■学習内容
・年表シートで振り返り
・キーワードで思い出の断片を掘り起こす
・得意なことや夢中になったことを探す
・ライフラインシート記入のための準備をする
・ライフラインシートで人生を見直す
・振り返りで見つけた価値観で未来を考える
■動画の内容（カリキュラム）
20分程度のレッスン動画全6コースで構成。
動画は繰りかえし何度でも見ることができます。
レッスン１：「わたしノート」の意義や目的を確認。
レッスン２：年表で見る「私のこれまで」
レッスン３：キーワードで掘り起こす「思い出」
レッスン４：ライフラインシートを書いてみよう
レッスン５：現在の自分を把握し未来につなげる
レッスン６：ノートの生かし方
■申込方法
講座【人生の残り時間が気になり始めたら
４つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】は
おうち習い事アプリ『ミルーム』の以下のURLから
お申込みください。
https://miroom.com/courses/3522
■受講費
【キャンペーン期間1月12日までに申し込んだ場合】
・入会金：0円
・事務手数料：0円
・2カ月分の受講費：6556円（税込み）
合計：6556円（税込み）
※申し込み日～3月12日の間は、当講座だけでなく
他の講座動画も視聴可能です。
※3月12日以降も受講の場合
3月11日23時59分までに解約手続きをしなければ、
■1月12日までに予約をすると6556円で受講が可能
現在、おうち習い事アプリ『ミルーム』では、講座【人生の残り時間が気になり始めたら４つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】開講に先立ち、特別料金で受講できる予約キャンペーンを実施している。1月12日までに予約すれば入会金7700円、事務手数料3300円がいずれも無料となり、受講費6556円で受講できる。予約キャンペーン終了後の1月13日以降は入会金7700円と事務手数料3300円が必要となり、受講費6556円と合わせて計17556円になるので、「わたしノート」づくりに関心のある人は、1月12日までに申し込むよう案内をしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338210&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338210&id=bodyimage2】
■「わたしノート」はこんな人におすすめ！
・これまでの道のりを整理したい方
・ひとつのノートに記憶を収めてすっきりしたい方
・これからの生き方を前向きにしたい方
・家族に伝える記録をつくりたい方
■講座の進め方
講師が解説する動画を視聴しながら方法を学び、
講師開発のオリジナルシートをダウンロードして
記入していきます。
■学習内容
・年表シートで振り返り
・キーワードで思い出の断片を掘り起こす
・得意なことや夢中になったことを探す
・ライフラインシート記入のための準備をする
・ライフラインシートで人生を見直す
・振り返りで見つけた価値観で未来を考える
■動画の内容（カリキュラム）
20分程度のレッスン動画全6コースで構成。
動画は繰りかえし何度でも見ることができます。
レッスン１：「わたしノート」の意義や目的を確認。
レッスン２：年表で見る「私のこれまで」
レッスン３：キーワードで掘り起こす「思い出」
レッスン４：ライフラインシートを書いてみよう
レッスン５：現在の自分を把握し未来につなげる
レッスン６：ノートの生かし方
■申込方法
講座【人生の残り時間が気になり始めたら
４つのステップで振り返る「わたしノート」づくり】は
おうち習い事アプリ『ミルーム』の以下のURLから
お申込みください。
https://miroom.com/courses/3522
■受講費
【キャンペーン期間1月12日までに申し込んだ場合】
・入会金：0円
・事務手数料：0円
・2カ月分の受講費：6556円（税込み）
合計：6556円（税込み）
※申し込み日～3月12日の間は、当講座だけでなく
他の講座動画も視聴可能です。
※3月12日以降も受講の場合
3月11日23時59分までに解約手続きをしなければ、