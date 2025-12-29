Androidで完全に削除した写真・動画を無料で復元する方法
Tenorshare Co., Ltd.は、12月27日（月）、Androidスマホデータ復元ソフト「UltData for Android」の最新版をリリースしました。今回のアップデートでは、UltData for Androidが2PC,3PCが対応しました。
★スマホ写真復元ソフトUltData for Android公式サイト：https://x.gd/LJYfs
Androidスマートフォンで大切な動画を誤って削除し、しかもゴミ箱からも消えてしまうと、多くの人が「完全削除だから復元は不可能」と感じてしまいます。しかし、実際には条件がそろえば、完全に削除した動画でも復元できる可能性が残されています。大切なのは、削除後の行動を間違えず、正しい手順で落ち着いて対処することです。
本記事では、Androidで完全削除した動画の仕組みを解説し、まず無料で確認できる復元方法、さらにUltData for Androidの3日間無料体験を活用した実践的な手順まで、分かりやすく紹介します。
Part1.Androidから完全に削除した動画でも復元できるか？
Androidで動画を完全削除しても、データ自体が即座に消滅するわけではありません。内部的には「空き領域」として扱われ、上書きされるまでは端末内に残っている場合があります。
そのため、削除後すぐに撮影やダウンロードを繰り返さなければ、復元ツールで読み取れる可能性が高まります。
ただし、端末初期化・長期間の放置・クリーナーアプリによる完全消去などが行われると、復元は急激に難しくなります。気づいた時点でできるだけ早く対処することが重要です。
Part2.Androidで完全に削除した写真・動画を無料で復元する方法
ここからは、お金をかけずにできる順で紹介します。
方法1：Googleフォトのゴミ箱から完全に削除した動画を復元する（無料）
Googleフォトを利用している場合、削除した動画は一定期間ゴミ箱で保管されます。
手順：
1.Googleフォトを開く
2.「ライブラリ」→「ゴミ箱」
3.対象動画を選択し「復元」をタップ
【注意】
■通常は 最大60日間のみ保存します。期間を過ぎると完全削除される場合あり
■同期設定により、削除が他の端末にも反映される可能性ありますので、ゴミ箱から消えている場合でも、すぐに諦める必要はありません。
方法2：スマホのギャラリーアプリのゴミ箱から完全に削除した動画を復元する
一部Android端末には、削除データを一時保管する機能があります。
1.ファイルアプリを開く
2.「最近削除」を表示
3.復元をタップ
【注意】
■機種によっては機能が存在しない
■保管期間はメーカーごとに異なる
方法3：Googleドライブのゴミ箱から完全に削除したビデオを復元する
バックアップ設定や共有の関係で、動画が Googleドライブに保存されている 場合があります。誤って削除してしまっても、まずはゴミ箱を確認しましょう。
手順：
1.Googleドライブを開く
2.左側メニューから「ゴミ箱」を選択
3.復元したい動画を右クリック
4.「元に戻す」を選択
【注意】
■Googleドライブのゴミ箱は 通常30日間のみ保管します。30日を過ぎると自動的に完全削除
■共有ファイルの場合、権限によっては復元できないことがある
■同期設定によっては、他端末側でも同時に削除される場合あり
方法4：無料のAndroidデータ復元ソフトから完全に削除した動画を復元する
Android内部ストレージの場合、セキュリティ仕様により完全無料のみで確実に復元するのは難しいのが現状です。そこで活用されているのが、データ復元ソフト「UltData for Android」 です。
★スマホ写真復元ソフトUltData for Android公式サイト：https://x.gd/LJYfs
