都市の食のイノベーションと持続可能な成長により垂直農業市場が急成長を期待
都市農業が高成長の食料生産モデルとして浮上
世界中の都市が増加する都市人口を養うために、強靭で持続可能な解決策を求める中、垂直農業市場は著しい勢いを増しています。2024年の価値は71億1,000万米ドルで、2032年までに358億8,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2032年の間に年平均成長率（CAGR）22.42%で拡大すると予測されています。この強い成長軌道は、垂直農業がニッチな概念から現代の食料システムの重要な柱へと進化していることを示しています。
食料生産を消費拠点に近い場所に移すことで、垂直農業は輸送距離、排出、収穫後の損失を大幅に削減します。作物は管理された環境のもとで層を重ねて栽培されるため、気候条件に関係なく一年中生産が可能です。従来型農業と比べて、垂直農場は最大90%の水を節約し、1平方フィートあたり最大10倍の収量を実現できるため、土地が乏しい都市部に特に魅力的です。
投資動向は市場の成熟度と短期のボラティリティを反映しています
垂直農業市場は近年、強い投資家の関心を集めています。2022年には、屋内垂直農業企業が24億米ドルの投資を獲得し、世界の農業技術資金の約20%を占めました。この資本流入により、技術導入、施設拡張、商業化の取り組みが加速しました。
しかし、2023年初頭には一時的な減速が見られ、第1四半期のグローバル資金調達額は14件の案件で7,580万米ドルに減少し、前四半期比で70%減少しました。この低下にもかかわらず、持続可能な食料への構造的需要、都市のサプライチェーンの強靭性、そして一貫した農産物の品質に支えられ、垂直農業市場への長期的な信頼は保たれています。
葉物野菜やハーブが商業的な採用を牽引
垂直農業市場における主要な応用分野は、葉物野菜、ハーブ、マイクログリーンの栽培です。これらの作物は成長が早く、管理された環境下でよく育ち、年に複数回収穫が可能です。レストラン、食料品チェーン、オンラインフードデリバリープラットフォームは、新鮮で農薬を使わない農産物の安定供給を確保するために垂直農場にますます依存しています。
光、栄養素、気候をカスタマイズできるため、生産者は味、食感、栄養価を最適化できます。この精密農業アプローチはプレミアム価格を支え、オーガニックで地元産、高品質な食品を求める消費者の需要にもよく合致しています。
食品から医薬品や化粧品への拡大
垂直農業市場は製薬や化粧品の用途にも拡大しています。薬用植物やハーブの管理された栽培により、医薬品、サプリメント、ウェルネス製品に使用される高濃度成分の安定生産が可能になります。バジルのようなハーブは、エッセンシャルオイルや抗酸化物質として評価されており、正確な栄養と光のコントロールにより一年中栽培可能です。
この能力により原材料の変動が減り、医薬品グレードの安定性が支えられ、垂直農業を健康重視の産業における信頼できる上流ソリューションとして位置づけています。このような多角化は収益源を強化し、垂直農業市場の長期的な強靭性を高めます。
持続可能性を成長の中核的要因として
持続可能性は、垂直農業市場を形作る最も影響力のある要因の一つであり続けています。伝統的な農業は、過剰な水の使用、土壌劣化、強い農薬依存としばしば関連しています。対照的に、垂直農場はクローズドループ灌漑システムを用いて水の消費を大幅に減らし、農業の流出を排除します。
