世界の家畜保険市場：2032年に63億米ドル規模へ拡大、CAGR 7.9％で成長
Panorama Data Insightsが新たに発行した本レポートによると、世界の家畜保険市場は中長期的に力強い成長軌道に乗っています。2023年に約32億米ドルと評価された同市場は、2032年までに63億米ドル規模へと拡大する見通しであり、2024年から2032年の予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）7.9％という安定かつ持続的な成長が予測されています。この成長は、畜産業の高度化、リスク管理意識の高まり、ならびに保険商品自体の進化が複合的に作用した結果といえます。
家畜保険の役割と基本的な仕組み
家畜保険は、畜産事業者が直面する多様なリスクに対する重要なセーフティネットとして機能しています。家畜が疾病、事故、自然災害、あるいは突発的な死亡事故により損失を被った場合、保険によって経済的補償が提供されます。さらに、獣医師の証明書を条件として、疾病の拡大防止や衛生管理上の理由から家畜が処分されたケースにおいても補償が適用される場合があります。このように、家畜保険は単なる損失補填にとどまらず、畜産経営の安定化と持続性を支える基盤的な制度として位置づけられています。
畜産業の構造変化と保険需要の拡大
近年、世界的に畜産業は大規模化・集約化が進んでおり、一度の疾病発生や災害が経営全体に与える影響は以前にも増して大きくなっています。特に、家畜の高付加価値化や遺伝改良の進展により、1頭あたりの経済価値が上昇していることが、保険加入ニーズを押し上げています。加えて、食料安全保障やサプライチェーンの安定確保が国際的な課題となる中で、畜産リスクを事前に管理する手段として家畜保険の重要性は着実に高まっています。
疾病リスクと自然災害が市場を後押し
家畜保険市場の成長を促進する大きな要因の一つが、疾病リスクと自然災害リスクの増大です。気候変動の影響により、洪水、干ばつ、異常気象といった自然災害の発生頻度が高まっており、これらは家畜の死亡や健康被害を直接的に引き起こします。また、越境性動物疾病や新興感染症の拡大は、畜産経営に深刻な経済的打撃を与える可能性があります。こうした不確実性の高まりが、保険を活用したリスク分散の必要性を一層明確にしています。
保険商品とサービスの高度化
市場拡大とともに、家畜保険の商品設計やサービス内容も進化を遂げています。従来の死亡補償中心の保険から、疾病治療費の補償、自然災害特約、さらには生産性低下に対する補償を組み込んだ商品まで、多様なニーズに対応するプランが登場しています。デジタル技術の導入により、保険加入手続きや保険金請求プロセスの簡素化が進んでいる点も、市場浸透を後押しする要因となっています。これにより、中小規模の畜産農家にとっても家畜保険がより身近で利用しやすい存在となりつつあります。
主要な企業:
● Stockguard Inc.
● Nationwide
● Future Generali India Insurance Company Ltd.
● Shelter Insurance
● Lloyd's
● Howden Insurance & Reinsurance Brokers （Phil.） Inc.
● HDFC ERGO
● Liberty
● Rural Mutual Insurance Company
● HUB International Limited
● The Accel Group
● ICICI Lombard General Insurance Company Limited
