世界のファイバーグラス窓市場：2032年に59億米ドル規模へ、CAGR 4.2％で成長見通し
Panorama Data Insightsが新たに発行した本レポートによると、世界のファイバーグラス窓市場は、2023年の約41億米ドルから2032年には59億米ドル規模へと拡大すると予測されています。2024年から2032年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）4.2％で安定的に成長すると見込まれています。住宅および商業建築分野におけるエネルギー効率への関心の高まりが、市場拡大の中核的な要因となっています。
ファイバーグラス窓の特性と技術的優位性
ファイバーグラス窓は、ガラス繊維を強化材とする複合素材で構成されており、耐久性、断熱性、寸法安定性に優れた特性を持ちます。特筆すべき点は、フレームがガラスと同様の膨張・収縮挙動を示すことで、温度変化による歪みが生じにくく、空気漏れを大幅に抑制できる点です。この特性により、窓全体の気密性が向上し、建物のエネルギー効率が飛躍的に高まります。
省エネルギー建築と市場成長の関係性
世界的に省エネルギー基準や環境規制が強化される中、建築分野では断熱性能の高い建材の採用が急速に進んでいます。ファイバーグラス窓は、製造時および使用時のエネルギー消費が比較的少なく、長期的なエネルギーコスト削減に寄与することから、持続可能な建築ソリューションとして高い評価を受けています。特に寒冷地や温度差の大きい地域では、その断熱性能が顕著な競争優位性となっています。
環境配慮型素材としての評価向上
環境意識の高まりを背景に、建材選定においても「環境負荷の低さ」が重要な判断基準となっています。ファイバーグラス窓は、リサイクル可能である点に加え、木材のような腐食やアルミニウムのような熱伝導の問題が少ないため、長寿命かつ環境負荷の低い素材として注目されています。こうした特性は、グリーンビルディング認証や持続可能な都市開発プロジェクトにおいて、採用を後押しする要因となっています。
住宅・商業分野での需要動向
住宅分野では、新築住宅における高性能窓の採用だけでなく、既存住宅のリノベーション需要が市場拡大を支えています。一方、商業施設や公共建築物では、長期的なメンテナンスコスト削減とエネルギー効率向上を目的に、ファイバーグラス窓への置き換えが進んでいます。これにより、市場は単なる新築需要に依存せず、多様な用途から安定した需要を獲得しています。
主要な企業:
● Lorendo
● Kohltech
● Pella Corporation
● Cascadia Windows & Doors
● Harvey Windows and Doors
● Andersen
● John Knight Class
● Builders FirstSource
● Agoura Sash and door
● Quality Window & Door
● Inline Fiberglass
技術革新と製品差別化の進展
メーカー各社は、断熱性能のさらなる向上、デザイン性の強化、設置の簡素化などを通じて製品差別化を図っています。特に、複層ガラスや高性能コーティングとの組み合わせにより、ファイバーグラス窓の付加価値は一層高まっています。これらの技術革新は、価格競争から価値競争への市場転換を促進すると考えられます。
セグメンテーションの概要
