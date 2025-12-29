世界のガラス繊維製ドア市場：2032年に325億米ドル規模へ、CAGR 9.3％で拡大
Panorama Data Insights が新たに発行した本レポートは、世界のガラス繊維製ドア市場を多角的に分析し、2024年から2032年にかけた成長機会、需要構造、技術動向、用途別・地域別の市場ダイナミクスを包括的に明らかにするものです。本市場は、2023年の市場規模146億米ドルから、2032年には325億米ドルへと大幅な拡大が見込まれており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.3％に達すると予測されています。住宅・商業・産業用途を横断して、建材の高性能化と長寿命化が進む中、ガラス繊維製ドアは次世代ドアソリューションとして確固たる地位を築きつつあります。
ガラス繊維製ドアの構造的特長と性能優位性
ガラス繊維製ドアは、木製ドアに代わる高耐久・高機能な建材として評価されています。構造は主にコア、フレーム、表皮の三層で構成され、フレームには高強度複合材料または木材が用いられます。内部のコアにはポリウレタン断熱フォームが充填され、防音性と断熱性を同時に高めています。表皮には衝撃圧縮成形されたグラスファイバーが使用され、反りや割れ、腐食への耐性に優れています。これらの特性により、気候条件や使用環境の影響を受けにくく、長期的なメンテナンスコスト削減を実現します。
建築トレンドの変化と需要拡大の背景
近年の建築・不動産市場では、エネルギー効率、耐久性、デザイン性を重視する傾向が強まっています。特に住宅分野では、高断熱・高気密化が進む中で、外装・内装ドアの性能が建物全体の省エネルギー性能に直結しています。ガラス繊維製ドアは、優れた断熱性能により冷暖房効率を高め、環境負荷の低減に寄与します。また、商業施設や公共施設では、高頻度の使用に耐える堅牢性と、防音・防火などの付加価値機能が求められ、これらの要件を満たす素材として採用が進んでいます。
住宅市場における採用拡大とデザイン進化
住宅用途では、新築だけでなくリフォーム・リノベーション需要が市場成長を後押ししています。ガラス繊維製ドアは、木目調や多様なカラー・テクスチャ表現が可能であり、従来の木製ドアに近い外観を保ちながら、耐久性と性能を大幅に向上させることができます。これにより、デザイン性を重視する高所得層住宅から、コスト効率を重視する集合住宅まで、幅広い住宅セグメントでの導入が進んでいます。
商業・産業用途での機能性重視の動き
商業施設、オフィスビル、医療機関、教育施設などでは、安全性、耐衝撃性、メンテナンス性が重要視されます。ガラス繊維製ドアは、湿度や温度変化に強く、金属製ドアに比べて腐食しにくい点が評価されています。さらに、音環境の改善が求められる医療・教育分野では、防音性能が大きな付加価値となり、市場浸透を加速させています。
主要な企業:
● Therma-Tru Doors
● Master Grain
● Glass Craft
● Taylor Entrance Systems
● Kohltech
● Masonite
● Bayer Built Inc.
● Pella Corporation
● Milgard Manufacturing LLC
● Steves & Sons
● PLASTPRO
● Fibertec
● Assa Abloy AB
● Trinity Glass International Inc.
● ETO Doors
● Stanley Black & Decker Inc.
● Jeld-Wen Holding Inc
