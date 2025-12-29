EV・再エネ時代の「静かな主役」：2031年15.29億米ドルへ向かうアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場
アモルファスリボンは新しい軟磁性材料である。それは約 100 万℃/ 秒の冷却速度で溶融金属を急速凝固させる先進的な技術を通じて製造される。この過程で金属は 25～35μm の厚みを持つリボンの形で急速に急冷され、高い急冷速度により合金の微細構造がアモルファスとなる。
ナノ結晶合金は鉄（Fe）、ケイ素（Si）、ホウ素（B）を基調とし、ニオブ（Nb）および銅（Cu）を含む材料である。それは急速凝固技術により薄いリボン状に製造され、初期はアモルファスであり、その後約 500～600℃の熱処理によって結晶化する。これにより、結晶粒径 10 ナノメートルの非常に微細な結晶粒の微細構造が形成される -- ゆえにナノ結晶と呼ばれる。
産業の特徴：脱炭素と高周波電力化が生む「静かなる革命」
本産業の最大の特徴は、脱炭素政策とパワーエレクトロニクスの急速な進化という二重のメガトレンドに直結している点にある。グローバルOEMや電力会社は、送配電損失の低減、再生可能エネルギーの安定運用、EVおよびデータセンター電源の効率化を喫緊の課題として掲げており、アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料はその鍵を握る。高周波スイッチング用途での鉄損低減、軽量化トランスの開発、低ノイズ化といった性能要求が、従来材料の置換を後押ししている。また、ナノ結晶材料は誘導電力システムや高効率モータの設計自由度を広げ、カーボンニュートラル時代の素材選択において戦略的価値を持つ。供給面では、粉末冶金技術や薄帯形成プロセスの自動化が進み、製造歩留まりと安定供給体制が確立しつつある。
市場規模：成長を続ける「エネルギー変換マテリアル」
LP Informationの最新調査レポート「世界アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/136420/amorphous-and-nanocrystalline-soft-magnetic-materials）によると、2025年から2031年にかけての世界アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場は年平均成長率9.3%で拡大し、2031年には市場規模が15.29億米ドルに達すると予測されている。電動車・分散型エネルギー・新世代電源装置の増加が需要を押し上げ、各地域で生産拠点の拡充が進む。特にアジア太平洋地域は政策支援と製造インフラの集積により、世界市場を牽引する地位を強めている。欧米ではEVドライブトレインおよび再エネ統合用途における高効率化需要が、代替材料採用を促進している。市場成長の持続性は高く、技術競争と価格競争が並行する中で、供給チェーンの垂直統合が加速している点も特筆される。
図. アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338132&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338132&id=bodyimage2】
図. 世界のアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：技術と供給網で覇権を競うプレーヤーたち
世界的な主要製造業者には、Qingdao Yunlu、Advanced Technology、Jiangsu Guoneng Alloy Technologyなどが挙げられる。これらトップ3企業は2024年時点で売上シェア約42%を占め、業界の集中度を示している。Qingdao Yunluは高周波トランス用ナノ結晶コアで優位性を持ち、Advanced Technologyは電動車向け高飽和磁束密度材料で評価されている。Jiangsu Guoneng Alloyはコスト効率と一貫生産体制を武器に市場拡張を進めている。また欧州ではHitachi Metals（現Proterial）やVACなどの老舗メーカーが技術面で高い信頼を維持し、北米ではMetglasがトランス用途に特化した供給体制を整えている。各社は特許ポートフォリオと地域拠点の最適化に注力し、競争軸は「性能×量産性×コスト安定性」へと移行している。
ナノ結晶合金は鉄（Fe）、ケイ素（Si）、ホウ素（B）を基調とし、ニオブ（Nb）および銅（Cu）を含む材料である。それは急速凝固技術により薄いリボン状に製造され、初期はアモルファスであり、その後約 500～600℃の熱処理によって結晶化する。これにより、結晶粒径 10 ナノメートルの非常に微細な結晶粒の微細構造が形成される -- ゆえにナノ結晶と呼ばれる。
産業の特徴：脱炭素と高周波電力化が生む「静かなる革命」
本産業の最大の特徴は、脱炭素政策とパワーエレクトロニクスの急速な進化という二重のメガトレンドに直結している点にある。グローバルOEMや電力会社は、送配電損失の低減、再生可能エネルギーの安定運用、EVおよびデータセンター電源の効率化を喫緊の課題として掲げており、アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料はその鍵を握る。高周波スイッチング用途での鉄損低減、軽量化トランスの開発、低ノイズ化といった性能要求が、従来材料の置換を後押ししている。また、ナノ結晶材料は誘導電力システムや高効率モータの設計自由度を広げ、カーボンニュートラル時代の素材選択において戦略的価値を持つ。供給面では、粉末冶金技術や薄帯形成プロセスの自動化が進み、製造歩留まりと安定供給体制が確立しつつある。
市場規模：成長を続ける「エネルギー変換マテリアル」
LP Informationの最新調査レポート「世界アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/136420/amorphous-and-nanocrystalline-soft-magnetic-materials）によると、2025年から2031年にかけての世界アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場は年平均成長率9.3%で拡大し、2031年には市場規模が15.29億米ドルに達すると予測されている。電動車・分散型エネルギー・新世代電源装置の増加が需要を押し上げ、各地域で生産拠点の拡充が進む。特にアジア太平洋地域は政策支援と製造インフラの集積により、世界市場を牽引する地位を強めている。欧米ではEVドライブトレインおよび再エネ統合用途における高効率化需要が、代替材料採用を促進している。市場成長の持続性は高く、技術競争と価格競争が並行する中で、供給チェーンの垂直統合が加速している点も特筆される。
図. アモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338132&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338132&id=bodyimage2】
図. 世界のアモルファスおよびナノ結晶軟磁性材料市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：技術と供給網で覇権を競うプレーヤーたち
世界的な主要製造業者には、Qingdao Yunlu、Advanced Technology、Jiangsu Guoneng Alloy Technologyなどが挙げられる。これらトップ3企業は2024年時点で売上シェア約42%を占め、業界の集中度を示している。Qingdao Yunluは高周波トランス用ナノ結晶コアで優位性を持ち、Advanced Technologyは電動車向け高飽和磁束密度材料で評価されている。Jiangsu Guoneng Alloyはコスト効率と一貫生産体制を武器に市場拡張を進めている。また欧州ではHitachi Metals（現Proterial）やVACなどの老舗メーカーが技術面で高い信頼を維持し、北米ではMetglasがトランス用途に特化した供給体制を整えている。各社は特許ポートフォリオと地域拠点の最適化に注力し、競争軸は「性能×量産性×コスト安定性」へと移行している。