2032年に87億米ドル規模へ成長、CAGR10.1％で拡大する世界の娯楽保険市場
Panorama Data Insightsが新たに発行した本レポートによると、世界の娯楽保険市場は、2022年の37億米ドルから2032年には87億米ドルへと大幅な収益拡大が見込まれており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）10.1％という高い成長率で推移すると予測されています。娯楽保険は、映画、テレビ番組、ウェブシリーズ、ドキュメンタリー、放送コンテンツ、ミュージックビデオ、インフォマーシャルなど、幅広いメディア制作を対象とした保険であり、制作現場における不確実性や突発的リスクから事業を守る重要な役割を担っています。
娯楽保険の定義とカバー範囲
娯楽保険とは、映像・音楽・放送関連の制作過程において発生し得るさまざまなリスクに備えるための専門保険です。出演者やスタッフの事故・疾病、機材の損傷、撮影スケジュールの中断、自然災害、法的トラブルなど、予期せぬ事象によって制作が延期または中止された場合の経済的損失を補償します。制作コストが高額化し、グローバル同時配信が一般化する中で、こうした保険は単なるリスクヘッジではなく、制作プロジェクトの継続性を担保する戦略的要素として位置付けられています。
市場成長を支える主要要因
娯楽保険市場の成長を牽引している最大の要因は、世界的なコンテンツ制作量の増加です。動画配信プラットフォームの拡大により、映画やドラマ、ウェブシリーズの制作本数は年々増加しており、制作スケジュールの複雑化や国境を越えた撮影が一般化しています。その結果、制作リスクも高度化・多様化しており、保険への需要が急速に高まっています。また、パンデミック以降、制作中断リスクへの意識が高まったことも、娯楽保険の重要性を再認識させる要因となっています。
デジタル化と新しい制作形態への対応
近年では、デジタル技術の進展により、バーチャルプロダクションやリモート制作など新しい制作手法が広がっています。これに伴い、従来型の保険では十分にカバーできなかったリスクに対応するため、娯楽保険の商品設計も進化しています。サイバーリスクやデータ損失、デジタル資産の権利侵害といった新たなリスク要因が顕在化しており、保険会社はより柔軟で包括的な補償内容を提供する方向へとシフトしています。
競争環境とサービス高度化の方向性
市場競争が激化する中、保険会社は単なる補償提供にとどまらず、リスク評価や制作前コンサルティング、リアルタイムモニタリングといった付加価値サービスの提供を強化しています。データ分析やAIを活用したリスク予測により、制作段階ごとの潜在リスクを事前に可視化する取り組みも進んでいます。これにより、制作会社と保険会社の関係は、補償者と被保険者という枠を超えたパートナーシップへと進化しつつあります。
主要な企業:
● Allen Financial Insurance Group
● Marsh LLC
● Insurance Canopy
● MFE Insurance Broker
● Higginbotham
● The Hartford
● AXA XL
● Hub International
● Gallagher
● Allianz
● Zensurance
● Ryan Specialty Group LLC
● Next Insurance Inc.
● Everest Re Group Ltd.
● Chubb
