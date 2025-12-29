２０２５年１２月２８日で創業80周年を迎え 本日付 日本経済新聞朝刊に企業広告を出稿・掲載
阿部興業株式会社（ABE）（新宿区、社長 阿部清光）は、創業80周年の記念日である2025年12月28日付の日本経済新聞朝刊に、企業広告を出稿・掲載いたしました。
当社は、1945年の創業以来、木製ドア・建具・造作家具のエキスパートとして歩んでまいりました。80年という節目を迎えるにあたり、これまで支えていただいたお取引先様、関係者の皆様への感謝の想いとともに、次の時代に向けた企業姿勢を広く発信する機会として、新聞広告を制作いたました。
2023年の三代目社長就任時に刷新した企業声明「日本に、そして世界に本物を届ける」を掲げ、80周年を機に新たに定めたCIおよびコーポレートカラーを用いたデザインで構成しています。
■CI・ロゴデザインの刷新
2015年に創生した「A」ロゴは継続して使用しつつ、CI表記を「ABE KOGYO」から「ABE」へと変更いたしました。新たな書体は、木材で組まれたドアの骨組みを想起させるデザインとし、「木づかい」に込められた住まいへの気遣いや、環境への優しさ、親しみやすさを象徴しています。80周年を迎えた感謝とともに、100年企業を目指し、世界に響くブランドを築くための意志を込めています。
■コーポレートカラー「ABEグラデーションブルー」
コーポレートカラーは、オリジナルなABEグラデーションブルーといたしました。
木製ドア・建具・造作家具のエキスパートとして、数えきれない実践を通じて培った「深い知識」と「可能性を広げる技術力」を、深くなるほど濃さを増す海（DEEP SEA）と、どこまでも可能性が広がる空（INFINITY SKY）になぞらえています。この深さと広さから、ABEは、日本に、そして世界に本物を届けて参ります。
阿部興業株式会社（ABE）は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
