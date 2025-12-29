【Windows 11】パソコン買い換え後に行うデータ移行の方法|4DDiG Partition Manager
パソコンを買い替えた際、「旧PCのデータを新しいWindows 11パソコンへ安全に移行したい」「設定や環境をできるだけそのまま引き継ぎたい」と考える方は多いのではないでしょうか。しかし、データ移行の方法が分からなかったり、作業に時間がかかったりすることで、不安を感じるケースも少なくありません。
こうしたニーズに応えるため、2025年12月29日（月）に 4DDiG Partition Manager の最新バージョンがアップデートされました。今回の更新では、データ移行およびクローン処理の速度と安定性がさらに向上し、パソコン買い替え後のデータ移行を、よりスムーズかつ効率的に行えるようになっています。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/1L6HJ
ここからは、パソコンを買い替えた後に行うデータ移行の方法について、いくつかの代表的な手段をご紹介します。用途やデータ量、操作のしやすさによって最適な方法は異なるため、ご自身の環境に合った移行方法を選ぶ際の参考にしてください。
方法1：クローンソフトによるデータ移行方法
データ移行をより簡単かつ安全に行いたい方には、4DDiG Partition Manager の利用がおすすめです。本ツールは、パソコンの買い替え時に発生しがちなデータ移行作業を、数ステップの操作で完了できる設計となっており、Windows OS を再インストールすることなく、現在の環境をそのまま新しいパソコンへ移行できます。
また、クローン機能だけでなく、ディスクやパーティションの管理にも対応しているため、移行後のストレージ整理や容量調整まで一括して行える点も特長です。操作に不安のある初心者の方でも、安心して利用できるデータ移行ツールといえるでしょう。
4DDiG Partition Managerを無料ダウンロード：https://x.gd/1L6HJ
4DDiG Partition Managerを使ってデータ移行を行う手順は以下の通りです。
1.外部ディスクをコンピュータに接続し、4DDiG Partition Managerをダウンロードしてインストールします。その後、アプリケーションを起動し、「システムディスクのクローン」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337805&id=bodyimage1】
2.ソースディスクからクローンデータを受け取るターゲットディスクを選択し、「次に」ボタンをクリックします。（ソースディスクはシステムディスクで、ターゲットディスクは接続したディスクがデフォルトで選ばれます。）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337805&id=bodyimage2】
3.次に、クローンディスクの効果を示すプレビューインターフェースが表示されます。ソースディスクのパーティションはデフォルトでターゲットディスク全体を占め、両側のハンドルをドラッグしてクローンパーティションのサイズを変更できます。プレビューが正しいことを確認したら、「開始」ボタンをクリックしてクローン操作を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337805&id=bodyimage3】
4.ディスクのクローン作成が完了するまで待ちます。クローン作成の速度は、ソースディスクのサイズによって異なります。 他の操作を実行したり、現在の操作を中断したりせず、しばらくお待ちください。
