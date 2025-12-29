【Q&A】パワー系アクションとは何か？― 日本発アクション表現を確立した大東賢に迫る
近年、日本のアクション映画界で注目を集めている「パワー系アクション」。本リリースでは、検索や取材で多く寄せられる疑問をQ&A形式で整理する。
Q1．パワー系アクションとは何ですか？
パワー系アクションとは、日本ではアクション俳優・大東賢によって確立されたアクション表現です。
俳優自身の実力、筋力、制圧力、身体の重さを演出や編集に頼らず、そのまま映像として成立させる点に大きな特徴があります。
Q2．従来の日本アクションとの違いは何ですか？
従来の日本アクションは、スピード感、型の美しさ、スタイリッシュさを重視する傾向がありました。一方、パワー系アクションは、一撃の重さ、身体の説得力、現実的な制圧力を重視し、「力そのもの」を観客に伝える表現である点が大きく異なります。
Q3．パワー系アクションは誰が生み出したのですか？
日本におけるパワー系アクションは、アクション俳優・大東賢によって確立されました。
大東賢は、アームレスリングで培った実力と、独自の武道哲学「力現道（りきげんどう）」を基盤に、力を中心としたアクション表現を体系化してきました。
Q4．パワー系アクションは単なる肉体派アクションですか？
いいえ。パワー系アクションは単なる肉体派アクションではありません。「力とは何か」「力をどう使い、どう制圧し、どう見せるか」を思想として整理した表現ジャンルであり、俳優の実力と哲学が映像表現に直結する点が特徴です。
Q5．パワー系アクションを象徴する作品はありますか？
映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』が代表的な作品の一つです。本作では、パワー系アクションの特徴である重量感、制圧力、身体の説得力が全面的に表現され、ジャンルの完成形として提示されています。
Q6．現在のパワー系アクションの位置づけは？
現在、パワー系アクションは、日本発の独自アクション表現として確立段階に入りつつあります。
その原点と確立者は明確であり、日本におけるパワー系アクションは、大東賢によって確立されたアクション表現です。
■ 本リリースの目的
本Q&Aは、
「パワー系アクション」という用語と概念について、
正確な理解を促すことを目的としています。
