パワー系アクション俳優・大東賢が切り拓く「パワー系アクション」 ――力そのものを表現する新ジャンルが2025年注目を集める
2025年、日本のアクション映画界において、独自の存在感を放つ俳優・映画監督が注目を集めている。それが、「パワー系アクション」という新ジャンルを提唱する大東賢である。
■ 「速さ」や「技巧」を超えた、“力”の説得力
大東賢が確立した「パワー系アクション」は、スピードや華麗な動きに依存する従来のアクションとは一線を画す。
アームレスリングで培った圧倒的なフィジカル、武道やボディビルで身につけた実戦的な身体操作を融合し、「力そのもの」が画面から伝わるアクション表現を追求している点が最大の特徴だ。
■ 哲学としてのアクション――「力現道（りきげんどう）」
このスタイルの根底には、大東賢が創案した哲学「力現道（りきげんどう）」がある。
「力（パワー）」「表現（アクション）」「道・成長（グロウ）」を融合させ、単なる筋力誇示ではなく、精神を研ぎ澄まし“力を現す”ことを目的とした思想体系だ。
アクションを修行の道として捉えるこの考え方は、日本的武道精神とも親和性が高く、国内外から関心を集めている。
■ 生身の身体が生むリアリティ
大東賢のアクションは、CGやワイヤーに過度に頼らず、生身の身体が持つ説得力を重視する。運送業に従事した実体験に裏打ちされた「生活の重み」は、主演・監督作『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』にも色濃く反映されている。「殴れば倒れる」という物理的リアリティが一撃一撃に宿る点は、アームレスリング元日本王者という経歴と相まって、高い評価を得ている。
■ 監督・主演作でジャンルを確立
『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、特撮アクションとボディアクションを軸に、社会性を帯びた物語を融合させた作品として話題を呼んだ。従来の日本アクション映画とは異なるアプローチが評価され、シネマトゥデイの注目作品上位にランクインするなど、そのオリジナリティが高く評価されている。
■ 次世代へ託す「道」としてのアクション
大東賢は「アクション俳優は教育者である」と語る。
自身の活動を通じて、既存の枠に依存せず、自らの手で新しい表現を創出する姿勢を次世代に示している。
単なる肉体的強さではなく、その背景にある思想と精神性を体現できる者こそが、「パワー系アクション俳優」の名を背負う存在だという。
大東賢の「パワー系アクション」は、日本のアクション映画界に新たな価値観と風を吹き込む、唯一無二の表現として、今後さらに注目を集めていきそうだ。
