「絵本サブスク」市場調査2025
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年11月に実施した『「絵本サブスク」市場調査2025』について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、全体の約57%が「絵本サブスク」を認知しているが、具体的なサービス名については「知っているものはない」が7割以上を占め、「利用したことがある」割合はわずか約4%であった。
利用経験者のうち、検討開始・購入時期ともに「出産前後（妊娠中期～0歳）」が約7割を占めた。絵本サブスクの利用目的としては、「子どもの成長や発達段階に合った絵本が届くから」が約44%で最多となり、絵本サブスクが利便性の高いサービスとしてではなく、教育・選書の信頼性が高いサービスとして評価されていることが明らかになった。
また、絵本サブスクを利用し始めてからサービスを変更したことがあるのは25%であり、変更理由では、「絵本の内容や質に満足できなかったから」「子供の年齢・発達に合わなくなったから」「毎回似たような絵本が多かったから」が上位を占め、絵本の内容に不満を感じて変更していることがわかった。
絵本サブスクを利用したことがない理由では、「自分で絵本を選びたいから」が約27%で最多となった。次いで、「絵本サブスクを知らなかったから」が約23%と、サービスの存在自体が十分に認知されていないことが、未利用の主な要因となっていることがわかった。他にも、「月額料金が高いと感じるから」といったコストパフォーマンスに対する懸念や、「必要なときに買いたいから」「家にすでに絵本がたくさんあるから」といった、そもそも絵本サブスクへのニーズの低さを表す項目も上位に挙げられた。
一方、約5割が絵本サブスクについて何らかの関心を示しており、知りたい項目では、「月額料金や利用プラン」「配送・返却などの仕組み」「契約・解約の手続き」といったサービスの利用方法や条件に関する項目が上位を占めた。
調査項目
●絵本サブスクの認知度
●個別サービスの認知度
●利用経験の有無
●検討開始・購入時期
●利用理由
●最初に利用したサービス
●最初に利用したサービスの月額料金
●利用頻度
●1日当たりの平均利用時間
●継続期間
●サービスの変更有無
●サービスの変更理由
●未利用の理由
●未利用者の絵本サブスク興味の有無
●未利用者が絵本サブスクについて知りたいこと
詳細なデータを含む、レポート本文はこちら
https://cozre.co.jp/blog/16922（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中または0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年11月18日（火）～2025年11月26日（水）
有効回答者数：444名
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
