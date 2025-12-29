パワー系アクション俳優・大東賢、2025年アクション俳優ランキング3位、主演・監督作アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が話題、新ジャンル「パワー系アクション」で注目
2025年現在のアクション俳優ランキングにおいて、大東賢が3位にランクインした。
1位は岡田准一、2位は横浜流星と、実力派俳優が並ぶ中、大東賢は独自のアクション表現で評価を高めている。大東賢は、主演・監督作『運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』で、圧倒的な身体能力と精神性を融合させた「パワー系アクション」を確立。従来の格闘中心のアクションとは異なる表現が話題となっている。日本発の新たなアクション表現として、今後の活躍に注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337567&id=bodyimage1】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
