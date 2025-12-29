

株式会社ホームトリマー（本社：東京都千代田区、代表取締役：山瀬穂高、以下「当社」）は、自宅出張トリミングサービス「ホームトリマー」において、紹介した方・紹介された方の双方に6,000円分のクーポンを進呈する「お友達紹介キャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。

本キャンペーンは、初めて訪問トリミングを利用する際の不安を軽減し、信頼できる人からの紹介をきっかけに、より安心してサービスを体験していただくことを目的としています。

お友達紹介で双方に最大6,000円分クーポン

本キャンペーンでは、既存利用者ごとに発行される専用クーポンコードを活用し、簡単に紹介を行うことができます。 紹介された方が、初回の仮予約時にそのクーポンコードを入力・利用することで、特典が適用されます。

紹介された方（新規利用者）は、

・初回予約時に2,000円オフのクーポンを利用

・初回訪問完了後、2,000円分×2回分（上記と合わせて計6,000円分）のクーポンをプレゼント

紹介した方（既存利用者）には、

・お友達の初回訪問完了後に2,000円分×3回分（計6,000円分）のクーポンを進呈

このように、紹介した方・紹介された方の双方が、条件を満たすことで合計6,000円分のクーポンを受け取れるキャンペーン設計となっています。

紹介方法は、知人・友人への直接的な紹介に限らず、ご自身のSNSやブログなどでフォロワーの方へ向けて紹介する形も歓迎しています。

実際の利用体験やおすすめポイントとあわせてクーポンコードやトリマープロフィールを共有することで、より多くの方にサービスを知っていただくことが可能です。

記事限定｜今すぐ使える紹介クーポンをご用意

本キャンペーンでは、知人・友人からの紹介に限らず、本記事を読んだ方限定で利用できるクーポンコードをご用意しています。

「紹介してくれる人が身近にいない」「まずは自分で試してみたい」という方は、以下のクーポンコードから紹介キャンペーンの特典を受け取ることが可能です。

【この記事を読んだ方限定｜紹介クーポンコード：NAMCMZSDDX】 （初回仮予約時に入力）

※本クーポンは予告なく終了する場合があります





初回ご利用の方は、まず簡単お見積もりへ





紹介だからこそ生まれる「安心感」

ホームトリマーでは、チップ支払い率24％、リピート率94％ と、高い満足度と継続利用実績を背景に、多くの飼い主様に支持されています。

自宅にトリマーが訪問するスタイルは、利便性が高い一方で、「初めてだと少し不安」という声も少なくありません。 そのため、実際にサービスを利用した飼い主様からの紹介は、安心して利用を始める大きなきっかけとなっています。

本キャンペーンでは、サービス全体を紹介するだけでなく、「この人なら安心して任せられる」と感じたおすすめのトリマーを、プロフィールとあわせて紹介することも可能です。

トリマー一覧ページはこちら

各トリマーのプロフィールを確認でき、プロフィールページのリンクを共有するほか、ページ下部の「このプロフィールをシェア」機能を使えば、簡単におすすめトリマーを紹介できます。

ホームトリマーでは、トリマーの専門性や対応経験を重視したマッチングに加え、事務局によるサポート体制を整えています。

そのため、「どんなトリマーが来るのか分からない」という不安を軽減し、トリマーの顔や強みを知ったうえで依頼できる環境を整え、初回利用でも安心してサービスをご利用いただけるよう取り組んでいます。

トリマー体制の強化と今後のエリア拡大

現在、ホームトリマーに登録するトリマー数は100名目前となっており、採用・育成を通じて、着実に高い専門性と対応力を備えたトリマー体制を構築しています。

直近では、兵庫エリアでのサービス拡大にも成功し、関西エリアをはじめとした提供体制の強化が進んでいます。今後は、こうした取り組みを全国へ広げ、より多くの地域で「いつものおうちで安心できるトリマーと出会える環境」を提供していくことを目指してまいります。