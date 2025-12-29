信長行政書士事務所（所在地：神奈川県横浜市磯子区杉田九丁目１３番１３号、代表：小林典広）は、2026年1月14日（水曜日）、確定申告に不安を抱えるフリーランス、副業ワーカー、小規模事業者を対象としたセミナ「『領収書の山』にサヨナラ！初めての確定申告 準備セミナー ＆ 事務丸投げ術」を開催いたします。本セミナーでは、多くの事業者が直面する「確定申告の準備」への不安を解消するため、税理士による「基礎知識・節税ポイントの解説」と、行政書士による「書類管理の効率化の解説」の2部構成で、個人事業主の課題を「申告の不安解消」と「未来の業務効率化」の両面から解決します。

■ 開催の背景

副業人口の増加や働き方の多様化に伴い、初めて確定申告を迎える個人事業主が増えています。しかし、「自分が確定申告の対象なのか分からない」「何から手をつければいいか不安」といった声は後を絶ちません。また、インボイス制度など制度変更への対応も求められ、事務負担は年々増加しています。そこで、申告のプロである「税理士」と、書類のプロである「行政書士」がタッグを組み、確定申告の基礎から、日々の事務作業を自動化する仕組み作りまでをワンストップで学べるセミナーを企画いたしました。

■ こんな方におすすめ

副業を始めたけれど、自分が確定申告の対象なのか分からない方

開業してから初めての確定申告で、何から手を付ければいいか不安な方

医療費控除やふるさと納税など、知らないと損する節税ポイントを知りたい方

領収書の整理に追われず、本業に集中したい方

■ セミナーの特長

1.【税理士パート】今から動けば間に合う！確定申告の準備とポイント

「難しい専門用語」ではなく、「実務」に根ざした視点で解説します。副業や開業初年度の方が押さえておくべき基礎知識や、医療費控除・ふるさと納税などの節税ポイント、そして申告期限直前で慌てないための「準備の大切さ」をお伝えします。

２．【行政書士パート】事務の効率的な管理で「あの書類どこいったっけ？」をなくそう！

「確定申告が大変なのは、日々の整理をしていないから」。郵送物やデータの管理、フォルダ整理やファイル命名の方法を紹介。来年の申告を劇的に楽にするための仕組みづくりや、融資などの際に「必要書類がない！」といったことをなくすための方法をお伝えします。

■ 開催概要

日時： 2025年1月14日（水曜日） 10:00 ～11:00 （受付開始:09:30 ）

会場：瀬谷区民文化センター 会議室Ｂ （住所：〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷四丁目4番地10(ライブゲート瀬谷）） ※オンライン配信なし

対象： フリーランス、個人事業主、小規模法人代表者

定員： 18名 （最少催行人数：5名。なお定員に達した場合には先着順）

参加費： 無料

申込方法：次のフォームからご入力くださいませ。

■ 登壇者プロフィール

https://forms.gle/JETDwDmuNEgVMAks6

【第1部講師】税理士 金田 亮（かねだ あきら）（登録番号:157058／東京税理士会所属）

総合電機メーカーでの実務経験を経て、大手税理士法人で幅広い業種・規模の法人税務に携わる。独立後、これまでの経験を活かして個人事業主・小規模法人のバックオフィスの自動化・効率化に取り組んでいる。不動産をはじめ複数の事業領域にも精通しており、会計・税務の支援にとどまらず実務に根ざしたアドバイスを提供している。「（講師からのひとこと）申告期限間際のご依頼はお断りせざるを得ないのが実情です。今から動けば十分に間に合います。一緒に乗り切りましょう！」

【第2部講師】行政書士 小林典広（こばやし のりひろ）（登録番号:21090696／神奈川県行政書士会所属）

金融商品取引業者での内部管理部門や年間200件超の案件を扱った消費生活相談員としての実務経験を基盤に、現在は『出口の見えない人に、出口を』という理念の下、経営の損失予防に特化した行政書士として、チャットによる即応体制と弁護士費用保険を駆使したフリーランス・小規模事業者・中小企業向けのリスクマネジメント支援に注力しています。コメント「稼ぐ人ほどなかなか事務に時間が割けません。面倒な作業の効率化を図って、売上アップに集中してください。」

■ 本件に関するお問い合わせ先

信長行政書士事務所担当：小林典広TEL：080-6997-4805E-mail：norihiro.kobayashi@nobunaga-capls-office.com※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先などは、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。また、最少催行人数を下回る場合には、中止することがあります。