パイアソリューション株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助、以下 スパイアソリューション）は、福岡市が推進する「福岡市Well-being＆SDGs登録制度」において、登録事業者が計729事業者（マスター：628、パートナー：101）となった最新の公表（2025年12月5日更新）を受け、福岡市公式サイト当社がマスター登録事業者として培った実務知見をもとに、「認定を集客と採用に活かす3つの視点」を公開しました。

福岡市Well-being＆SDGs登録制度とは（制度の要点）

福岡市Well-being＆SDGs登録制度は、「働く人のWell-being向上」と「SDGsの達成」に取り組む事業者を登録・応援する制度で、取組状況に応じてマスター／パートナーの区分があります。マスター登録では、従業員アンケートの実施・共有やWell-being向上の取組み、SDGs取組み（15項目）などが求められ、登録証・ピンバッジ、ロゴ活用によるPR、市の融資制度等の優遇などの特典が示されています。

公開資料：「認定を集客と採用に活かす3つの視点」概要

今回、スパイアソリューションが公開したのは、制度の特典を売上・採用・組織づくりに接続するための実務ガイドです。ポイントは、次の3つです。

視点①：認定を「信頼の言語化」に変えて、集客の入口をつくる

公式ロゴ・登録証の“掲示”に留めず、提案書／LP／会社概要／SNS／名刺に一貫して配置「何に取り組んでいる会社か」を顧客が一瞬で理解できる文章に置き換える（例：働く人のWell-being向上に向けた社内運用、SDGsの具体施策など）PRでは「制度説明」よりも、顧客メリット（安心して取引できる、継続支援できる体制がある）に翻訳して伝える

視点②：採用は「制度名」では動かない。候補者が知りたいのは中身

求人票・採用サイトに、制度名だけでなく働きやすさ（制度／運用）→成果（定着・成長）のストーリーを記載従業員アンケート等（マスター要件）を、社内だけで終わらせず、採用広報に使える要約へ面接では「何を掲げているか」より、どう運用しているか（仕組み・頻度・改善の回し方）を語れる状態にする

視点③：継続運用の仕組みを作ると、広報ネタは毎月生まれる

「社内の取り組み」×「行政の更新情報」×「顧客課題（集客・採用）」を掛け合わせ、月次で発信できる型（テンプレ）を作る申請・更新・社内共有を、担当者の気合いに依存させず、チェックリスト化／Chatworkでの定例リマインドなど、運用の自動化へ取り組みの証拠が積み上がるほど、広告・営業・採用のすべてで、信頼コストが下がる（説明が短くなる）

代表コメント

制度は取った瞬間より、活かし切った瞬間に価値が出ます。福岡市Well-being＆SDGs登録制度は、ロゴや登録証の見せ方次第で、集客・採用・取引の安心材料になります。登録企業数が729まで増えた今だからこそ、同じ認定の中でも『実務として運用できている会社』が選ばれる時代になります。今回の3つの視点が、これから申請・更新を検討する事業者の皆さまの一助になれば幸いです。

会社概要

社名：スパイアソリューション株式会社所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号代表者：代表取締役 原 浩之助設立：2019年事業内容：BtoB・BtoC企業向けの集客・マーケティング支援Web広告運用（Google広告／Yahoo!広告／Meta広告／TikTok広告 ほか）D2C・ECのLTV最大化支援ソーシャルセリング支援（SNS運用・コンテンツ設計）実働型顧問制度・エンゲージメントデザイン など