製品概要

「GetPairr Box」は、市場でもトップクラスのコストパフォーマンスを誇るAI BOXです。Google Play ストア対応により、YouTube、Netflix、Prime Video、Googleマップ、Spotify など、あらゆるアプリを自由にダウンロード可能。SIM通信またはWi-Fi接続さえあれば、車載ディスプレイで“あらゆる動画・アプリ”をスマートフォン感覚で操作できます。高性能CPUと大容量メモリを搭載し、ナビも動画もストレスなくスムーズ。わずか2万円前後で、車内エンタメ環境がフルアップグレードします。

割引情報

【GetPairr Box】割引率：20％オフ（クーポン併用可）クーポンコード：VN4G6PKY有効期間：12月29日～1月31日

製品機能

① 3つのシステムを1台に集約

●Android 13システム●有線CarPlay → ワイヤレス化●有線Android Auto → ワイヤレス化通勤時はナビ、帰宅後はYouTube、旅行中はNetflix…スマホをつなぐだけで、ケーブルの煩わしさから完全解放。

② Android 13 + 4GB RAM / 64GB ROM + 内蔵GPS

アプリの起動・画面切替も非常にスムーズ。スマホを取り出さず、Googleマップでナビ → YouTubeで動画 → 音楽再生まで一連の操作がすべて車内で完結。長距離ドライブも渋滞も、退屈とは無縁になります。

③ 2画面分割（5:5 / 3:7）対応

左でナビ、右で動画。助手席は映画、運転席は地図──家族旅行やデート、子供とのドライブで真価を発揮。

④ Google Play対応・アプリ自由インストール

YouTube、Netflix、Prime Video、Spotify、LINE、Googleマップ、Yahoo!ナビ…スマホと同じ感覚で、必要なアプリをすべて車内へ。

⑤ SIMスロット + TFカード対応

●SIMカード：Wi-Fi不要でどこでもネット接続、山道や遠出でも安心●TFカード：動画・音楽を事前保存、通信量ゼロで再生可能ネット環境がなくても、車内エンタメは止まりません。

使用条件

純正ナビが有線CarPlay または 有線Android Auto に対応している車両が必要です。

製品仕様

●OS：Android 13●CPU：8コア●RAM：4GB●ROM：64GB●接続：Bluetooth / USB / Wi-Fi●GPS内蔵●SIM / TFカードスロット搭載●2画面分割表示対応

まとめ

わずか約2万円で、車内がここまで進化！これ以上のコストパフォーマンスはありません！

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください.メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）