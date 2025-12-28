株式会社 シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範 以下「当社」）は、2026年1月9日(金)より、『O-MENZ』×『カラオケBanBan』×『DAM』コラボキャンペーンを開催いたします。

【ファン待望のスペシャル企画！『O-MENZ』とのコラボキャンペーン開催！】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などとコラボレーションした企画を展開してきました。このたび、2026年1月9日(金)より、新たなキャンペーンとして、『O-MENZ』×『カラオケBanBan』×『DAM』コラボキャンペーンを開催いたします。本コラボでは、『O-MENZ』のメンバーや世界観をカラオケルーム一面にデザインした「コラボルーム」を展開いたします。また、「コラボドリンク（ノベルティ付き）」を対象店舗にて販売します。その他、等身大パネルの設置や歌唱キャンペーンを実施いたします。

【コラボ概要】

■開催期間 2026年1月9日(金)～ 2026年3月1日(日)■キャンペーン内容① コラボドリンク（全5種／ノベルティ付き）対象店舗にて、コラボドリンク（全5種）を販売いたします。＜対象店舗＞全30店舗：関東17店舗、北海道・東北2店舗、東海2店舗、北陸・甲信越1店舗、近畿3店舗、中国・四国1店舗、九州・沖縄4店舗（対象店舗の詳細は「特設サイト」をご確認ください。）また、コラボドリンク1杯ご注文につき、ノベルティとして、クリアコースター（全5種）のうち、いずれか１種をランダムでプレゼントいたします。 ※ドリンクの注文は、DAMのお部屋が対象となります。 ※ノベルティは在庫がなくなり次第終了となります。

② コラボルーム 対象店舗にて、『O-MENZ』の世界観をカラオケルームで展開いたします。＜対象店舗＞【東京】渋谷センター街2号店 ※ご利用は、ネット予約のみとなります。

③ 等身大パネルの設置下記の5店舗にて、各メンバーの等身大パネルをそれぞれ1名ずつ設置いたします。＜対象店舗＞【東京】新宿歌舞伎町一番街店(狐)、【東京】池袋西口店(隈取)、【東京】渋谷センター街店(阿形)、【東京】恵比寿駅西口店(おかめ)、【東京】上野駅前通り店(般若)④ 歌唱キャンペーンDAM導入店舗全店にて、本キャンペーンの対象曲を歌唱した方に、希望メンバーの撮りおろしインスタント写真が抽選で当たる歌唱キャンペーンを実施いたします。 ※DAMの部屋が対象となります。 ※参加方法は、「特設サイト」からご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

