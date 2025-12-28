株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県香春町のふるさと納税返礼品として、株式会社ONEGOが提供する「あまおう」を掲載中です。あまおうは「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字をとって‘’あまおう‘’と名付けられました。その名の通り、甘くて美味しいのはもちろん、まるくて、大きい苺です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

株式会社ONEGOの農薬を減らす取り組み

・シナモン・ペパーミントの抽出物を蒸散させて病気や害虫の発生しにくい環境作りを行っています。・湿度センサーを自社開発し湿度が高くなると循環扇が自動で働き、病気を防ぐ環境作りをしています。・苗づくり段階から病気に強い苺になるように、成長を見ながらバランスの良い肥料配合や土に良い微生物や菌を増やしています。・土作り20年以上取引のある牛屋さんから牛糞完熟堆肥を取り寄せ、健康な土作りをおこなっています。

対象返礼品について

▼楽天【数量限定】 あまおう 〈選べる〉4パック or 6パック 約1120g or 約1680ghttps://item.rakuten.co.jp/f406015-kawara/030-0282/▼チョイス【数量限定】 あまおう 約280g×4パック 計約1,120ghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40601/6644755?utm_source=fukuokaken_kawaramachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40601【香春町 大容量 数量限定】 あまおう 約280g×6パック 計1680ghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40601/6575871?utm_source=fukuokaken_kawaramachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40601

福岡県香春町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f406015-kawara/https://www.furusato-tax.jp/city/product/40601?utm_source=fukuokaken_kawaramachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40601

香春町は福岡県の北東部、筑豊地域の北東端部に位置しています。三つの山塊が忽然と屹立し、強烈な存在感を持つ「香春（かわら）岳」は、町のシンボルとなっており、その麓に広がる我が町では今から1,300年前、銅が産出され奈良の大仏の建立や皇朝十二銭等に使用されたと伝えられています。私たちは、このように大陸文化を大和王朝に送り続けた、長い歴史のある町に暮らしています。今後もふるさとに誇りと愛着を抱き、誰もが安全・安心して暮らせる町づくりを推進していきます。

寄附金の使い道について

(1) 暮らしを守る(2) 人を育む(3) 社会をつくる(4) 子育ての拠点整備事業(5) 香春町長におまかせ

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form