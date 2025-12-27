ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市）は、１２月２７日（土）に放送されたＴＢＳ系『ジョブチューン』の「２０２５年満場一致合格スイーツＮｏ.１決定戦に、２０２５年８月の放送で満場一致合格となった「ベルギーチョコパフェ」「北海道スフレチーズケーキ」「なめらかプリンパフェみたいなアイス」の３品が登場し、勝ち抜き企画で、「ベルギーチョコパフェ」が満場一致合格スイーツのＮｏ.１となりました。 この度、満場一致合格スイーツＮｏ.１となった「ベルギーチョコパフェ」は８月放送時の商品の復刻版として数量・期間限定で発売、「北海道スフレチーズケーキ」「なめらかプリンパフェみたいなアイス」についても、数量・期間限定で発売します。この機会にぜひミニストップのオススメスイーツ・アイスをお楽しみください。

【満場一致合格スイーツナンバー１決定戦登場商品】

【満場一致合格スイーツナンバー１商品】商品名：ベルギーチョコパフェ（復刻版）本体価格：３０８円（税込価格３３２．６４円）※１ 発売日：１２月２７日（土）～１月５日（月）納品分※２発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）商品特長：満場一致合格の味が復刻版で登場！２０年以上愛される、ベルギーチョコづくしのカップスイーツ。改良を重ね、濃厚ながらも後味軽い仕上げ。サクサクのココアクランブルが中層にも入ってアクセントに。

【商品情報】商品名：北海道スフレチーズケーキ（画像：左）本体価格：２１８円（税込価格２３５．４４円）※１発売日：１２月２７日（土）～１月５日（月）納品分※２発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）商品特長：北海道産の原料にこだわったスフレチーズケーキ。クリームチーズ本体のクリーミーな味わいを最大限に生かし、濃厚でありながらも軽くなめらかな食感に仕上げました。【商品情報】商品名：なめらかプリンパフェみたいなアイス（画像：右）本体価格：２９８円（税込価格３２１．８４円）※１ 発売日：販売中※２発売地区：全国（２０２５年１１月末現在：１，７６１店）商品特長：店内加工のなめらかプリンパフェの味わいを再現したアイス。キャンディチップのカリっとした食感と、ほろ苦いカラメルソースがアクセント。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しておりますイートインスペースで飲食される場合は、標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※２ ご好評につき、一部店舗・商品につきまして、品切れの場合がございます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。