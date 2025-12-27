スペシャル映像とオリジナル編成のオーケストラ・バンドでお贈りする♪ TVアニメ放送30周年記念『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』

今春、ファンの熱い声に応えて4年ぶりに開催し、好評を博して閉幕した 『名探偵コナン コンサート』 ――。

2026年春は、TVアニメ放送30周年を記念して、『名探偵コナン スペシャルコンサート』 がさらにパワーアップして帰ってきます！ 1996年1月8日にアニメ放送がスタート、30年の軌跡をたどりながら、コナンファンへの感謝の気持ちとともに、さらに一層の飛躍にむけて・・・スペシャル映像とオリジナル編成のオーケストラ・バンドが奏でるコンサートをお送りいたします♪ 横浜・神戸の2都市（横浜公演：4月17日（金）・18日（土）Kアリーナ横浜｜神戸公演：5月23日（土）・24日（日）GLION ARENA KOBE）で『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』を開催します。

構成内容案 ※変更になる場合がございます

キャラクター陣も登場！

アニメ＆劇場版に登場したキャラクターも映像にて多数、出演予定。切なく感動的で定評の名シーン×楽曲も！

開催概要 ※変更になる場合がございます

［公演名］TVアニメ放送30周年記念 『名探偵コナン スペシャルコンサート2026』［公演日程］横浜公演｜4月17日（金）18:30開演・18日（土）15:00開演 会場：Kアリーナ横浜神戸公演｜5月23日（土）17:00開演・24日（日）15:00開演 会場：GLION ARENA KOBE［料金(税込) ］グッズ付きS席：12,000円｜S席：8,500円｜A席：7,000円 ＊未就学児入場無料。但し、お席の必要なかたは要チケット（購入） ＊車椅子専用スペースでの観覧を希望される方は、S席のチケットをご購入後に下記問い合わせ先へご申告お願いいたします。＊グッズ付きS席チケットは良席を保証するものではございません ＊1回の申込につき、お1人様4枚まで【オフィシャル最速先行予約受付（抽選）】2025年12月27日（土）18:30～2026年1月13日（火）23:59までhttps://l-tike.com/conanconcert2026/［一般発売］2026年2月下旬 各種プレイガイドにて発売予定［主催］読売テレビ／キョードー関西［企画・制作］読売テレビ［お問合せ］（神戸公演）キョードーインフォメーション 0570-200-888 12:00～17:00（土日祝休業）（横浜公演）キョードー東京 0570-550-799 （平日11:00～18:00 土日祝10:00～18:00）オフィシャルHP https://www.ytv.co.jp/event/contents/ conanconcert2026.html

https://www.youtube.com/channel/UCvPA5InlbO2NCV8uFNMVBew/videos

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996Ⓒ1997-2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会