ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、『新年カウントダウン』イベントを実施することをお知らせします。

キャラフレ 2026新年カウントダウンイベント

除夜の鐘

https://charafre.nethttps://apps.apple.com/jp/app/id818971668https://play.google.com/store/apps/details?id=aprildd.charafre&hl=ja

２０２５年１２月３１日（水） ２２：００頃～

12月31日 22時頃から、翔栄町全域にて除夜の鐘が聞こえます。穏やかな気持で新年を迎えましょう。

屋上カウントダウンイベント

２０２５年１２月３１日（水） ２３：５０頃～

翔愛学園の屋上に集まって、みんなで盛り上がりましょう。有志団体によるアイテム配布も行われる予定です。

翔栄町の初日の出

２０２６年１月１日（木・祝） ０：２０頃～

翔栄町では現実世界より一足早く、0時20分頃に初日の出を迎えます。カウントダウンの余韻を楽しみながら、皆で初日の出を拝みましょう。日が昇ったらそのまま初詣と縁日へ繰り出すのも毎年恒例のお楽しみです。

お正月衣装の販売

お正月の初詣に華を添える和をテーマにした衣装を販売中です。

『おうまさんカラーくじ』

２０２５年１２月２６日（金） １７：００～販売中

2026年の干支、馬をテーマにした着ぐるみのカラーくじです。1回300コイン(有料ゲーム内通貨)にて、着ぐるみとフードのセットがあたります。

呉服店「正月着物2026モデル」

２０２５年１２月２１日（日） １７：００～販売

初詣にぜひ着ていきたい新作の着物が呉服店に入荷します。男女各2タイプで全6色のラインナップです。

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。 webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、無料ポイントと交換。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレ URL：https://charafre.net 対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応 価格：基本無料プレイ・アイテム課金 開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ