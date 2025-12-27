Bloody Mary(¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¥Þ¥êー)/¸æ¼é¥Á¥ãー¥à¥·¥êー¥ºÂè°ìÃÊ¡ÖµÈÃû¿À³Ú¡×¡¢2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)È¯Çä
¼«Á³¤ä¿ÀÏÃ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òËÂ¤®½Ð¤¹¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBloody Mary¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¥Þ¥êー¡Ë¡×¤Ï¡¢¸æ¼é¥Á¥ãー¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¡ÚµÈÃû¿À³Ú¡ÊKITCHO KAGURA¡Ë¡Û¤ò¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊ¡¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ËèÇ¯¿·Ç¯¡Ê1·î¡Ë¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥·¥êー¥º¡£2026Ç¯¤Ï1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¶ÓÏ¡²Ú¡ÊKINRENGE¡Ë¡×¥Á¥ãー¥à¤Ï¡¢¶âµû¤Î¿ÈÂÎ¤ËÏ¡¤òÌÏ¤·¤¿ÇØ¤Ó¤ì¤ÈÈø¤Ó¤ì¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¶âµû¤ÏÎ¶¤¬Å·¤Ø¾º¤ëÁ°¤Î»Ñ¤È¤â¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤ºÒ¤¤¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Ï¡²Ú¤ÏÅ¥¤ÎÃæ¤«¤éÀ¶¤é¤«¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¯À¤¤ÎÈÑÇº¤ËÀ÷¤Þ¤é¤º¸ç¤ê¤ò³«¤¯¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
µ±¤¤Ë¤è¤êÊ¡¤ò¸Æ¤Ö¤È¤µ¤ì¤ë¡¢Æó¤Ä¤Î±ïµ¯¤¢¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¶ÓÏ¡²Ú¡×¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÀÅ¤«¤Êµ¤ÉÊ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Á¥ãー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤½¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò½É¤·¤¿±ïµ¯¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ï¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µÈÃû¤Î¾ÝÄ§¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¨¡¨¡¶âµû¡ÃGoldfishÎ¶¤¬Å·¤Ë¾º¤ëÁ°¤Î»Ñ¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤¡¢ºÒ¤¤¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¡£Ï¡²Ú¡ÃLotusÅ¥¤ÎÃæ¤«¤éÀ¶¤é¤«¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÑÇº¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ì¿´¤È¸ç¤ê¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æó¤Ä¤Î±ïµ¯¤¢¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ËÊ¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÂ¸ºß¤Ø¡£
¶ÓÏ¡²Ú¡ÊKINRENGE¡Ë
¸æ¼é¥Á¥ãー¥à
¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µÈÃû¤Î¾ÝÄ§¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢Ê¡¤¬½ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡£´ê¤¤¤Èµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¸æ¼é¥Á¥ãー¥à¡£
ÉÊÈÖ¡§BMP1673²Á³Ê¡§\33,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁÇºà¡§¥·¥ë¥Ðー¢¨¥·¥ë¥Ðー¥Á¥§ー¥óÉÕÂ°Á´Ä¹¡§30mm(¥Ð¥Á¥«¥ó´Þ¤à)Éý¡§16mm¸ü¤ß¡§9mm½ÅÎÌ¡§5.0g
K18 ¶ÓÏ¡²Ú¡ÊKINRENGE¡Ë
¸æ¼é¥Á¥ãー¥à
ÀÅ¤«¤Ëµ±¤¯¶ä¤Ë¡¢Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¶â¡£µÈÃû¤Î·Á¤ò¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¡£²«¶â¤Îµ±¤¤¬¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÅº¤¨¤ë
ÉÊÈÖ¡§BMP1673-K18²Á³Ê¡§\375,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁÇºà¡§K18¢¨¥Á¥§ー¥óÉÕÂ°¤Ê¤·¢¨2026Ç¯1·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê²Á³ÊÁ´Ä¹¡§30mm(¥Ð¥Á¥«¥ó´Þ¤à)Éý¡§16mm¸ü¤ß¡§9mm½ÅÎÌ¡§8.5g
【Bloody Mary(ブラッディマリー)】1999年にシルバーアクセサリーブランドとして誕生。「自然」「信仰」「融合」をコンセプトに、花や動物をはじめとする多様なモチーフを通じて、彫刻的な美しさと遊戯的な造形が融合した独自の世界観を築いている。〈自然の生なものを身にまとい、持ち手一人ひとりの意味を込めたお守りとする〉という思想のもと、装飾世代けにとどまらない、身に着ける人の心に寄り添うジュエリーの創造を目指している。