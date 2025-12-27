株式会社fuzz(本社：東京都品川区、代表取締役：柏谷 佳樹)は、2025年12月30日(火)・31日(水)に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」において、企業ブース「fuzz×マブラヴ」(ブースNo.2212)を出展することをお知らせいたします。

当ブースでは、『Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢』および『マブラヴ ガールズガーデン』の2タイトルを中心に展開。

また、『マブラヴ・マブラヴ オルタネイティヴ REMASTERED ダブルパック』や、fuzz史上初となる「お饅頭」とのコラボでお猪口が付いた特製セットなど、多彩なラインナップを取り揃えて皆様のご来場をお待ちしております。





メインビジュアル





■出展概要

●イベント名： コミックマーケット107

●開催日 ： 2025年12月30日(火)・31日(水)

●会場 ： 東京ビッグサイト 南3ホール(企業ブース)

●ブース名 ： fuzz×マブラヴ

●ブースNo. ： 2212

●特設サイト： https://muvluv.com/c107/









■販売グッズラインナップ





グッズ紹介(1)





グッズ紹介(2)





グッズ紹介(3)





(C) 2025 EXNOA LLC (C) fuzz, Inc. (C) Muv-Luv: The Answer









■関連URL

●C107特設サイト ： https://muvluv.com/c107/

●株式会社fuzz 公式サイト ： https://www.fuzz.co.jp/c107/

●『Muv-Luv Tactics カーリダーサの悪夢』公式X： https://x.com/Muvluv_TCS

●『マブラヴ ガールズガーデン』公式X ： https://x.com/Muvluv_GG

●マブラヴ公式X ： https://x.com/Muvluv_Official









■fuzzについて

ゼロからゲームエンジンを開発できるエンジニアが多数在籍し、独自ゲームエンジンを使った受託開発に加え、自社提供プロダクトにおいては、既存の枠に捉われないコンテンツの企画・開発を行い、ユーザー様に新しい体験を提供しています。





設立 ： 2010年6月1日

代表取締役社長： 柏谷 佳樹

事業内容 ： コンテンツ開発事業

公式サイト ： https://www.fuzz.co.jp