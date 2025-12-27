½÷Í¥¡¦Àîºê°¡Èþ¡¡Ì¾ÇÐÍ¥¤È¶¦±é¡ª¡¡ÉñÂæ¡ÖCMTIME¡×¡÷¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥È¥Ã¥×¥¹¡¡½Ð±é
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥Ã¥½½êÂ°¤Î½÷Í¥¡£Àîºê°¡Èþ¤¬¡¢ÉñÂæ¡ÖCMTIME¡×¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹2025Ç¯1·î14Æü～18Æü¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥È¥Ã¥×¥¹¡£»°±º¹À°ì¤Ê¤ÉÌ¾ÇÐÍ¥¤È¶¦±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¡ÖCMTIME¡×
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û»þÂåÃÙ¤ì¤Î»þÂå·à¥¹¥¿ー¡¢²Î¤Ë¤ªÈè¤ì¤Î±é²Î¤Î½÷²¦¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡£3¤Ä¤ÎÀ±¤Î¡ÈÉÔÌÓ¤Ê¤ëÀï¤¤¡É¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡ªÂç¤ß¤½¤«¡¢°ûÎÁ¿·¾¦ÉÊ¤ÎCM»£±Æ¸½¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢3¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë1Æü¤òÉÁ¤¯¡¢¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó·²Áü¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û»°±º¹À°ì¡¿º´Ìî¤¤¤º¤ß¡¿Ä¹À¥¾Úö¡¿»³Æâ·ÄÂÀÏºÈÄ¶¶Î÷Ê¿¡¿ÇßÄÅæÆ¡ÒÀÖÁÈ¡ÓÀÐÁÒ¤Ï¤ë¤«¡¦Âç¾ë¤³¤Î¤Ï¡ÒÇòÁÈ¡Ó¾¾»³¥¯¥ß¥³¡¦髙¶¶Ë¨²Ö¾åÂ¼ºù²Ö¡¿¤µ¤¯¤é¼ë²»¡¿¾¾ÈøÎèÆà¡¿¾®°ë¾¡Ìï¡¿»°ÅÄ»°Ê¿¡¿º´Æ£À»Ìé¡¿Âç°æÌ÷É§¡¿Àîºê°¡Èþ¡ÚÆüÄø¡Û1/14(¿å)19:00 ÀÖ1/15(ÌÚ)19:00 Çò1/16(¶â)14:00 Çò¡Ã19:00 ÀÖ1/17(ÅÚ)14:00 Çò¡Ã19:00 ÀÖ1/18(Æü)13:00 ÀÖ¡Ã17:00 Çò¡Ú·à¾ì¡Û¿·½É¥·¥¢¥¿ー¥È¥Ã¥×¥¹¡Ê¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø ÅÌÊâ3Ê¬¡Ë¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡ÛÁ°Çä 6,500±ß¡¿U-25 5,000±ß¡¿ÆÃÅµÉÕ¤SÀÊ 10,000±ß¢¨ÆÃÅµÉÕ¤SÀÊ¤ÏºÇÁ°Îó»ØÄê¡Ü¥Ñ¥ó¥Õ¡Ü¿ä¤·¥¥ã¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡§http://confetti-web.com/@/cmtime¸ø¼°HP¡§https://cmtime2026.hp.peraichi.comX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/asobiba62621
Àîºê°¡Èþ
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä¥¢¥Ç¥Ã¥½½êÂ°¡¢½÷Í¥¡£¥¤¥®¥ê¥¹¥í¥ó¥É¥ó½Ð¿È¡£18ºÐ¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬ー¥ë¡¢»¨»ïÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¹¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¶áÇ¯¡¢¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¡¢CM¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É½÷Í¥¶È¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëBAR.Mulan¤ò·Ð±Ä¡£¡ã·ÐÎò¡ä¡¦ÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤Î¸å¤Ç - ÇÒ·¼¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤« -¡×¡Ê2025.11¡Ë¡¦ÉñÂæ¡ØÌ±½É¥Á¥ãー¥Á¤ÎÇ®¤¤Ìë23¡Ù¡Ê2025.7¡Ë¡¦ÉñÂæ¡ÖÆó¤Ä¤Î²¾ÌÌ¡×µÓËÜ/½Ð±é¡Ê2025.5¡Ë¡¦Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖÆó¿Í¤Î´Ö¤Ë¡×¼ç±é¡Ê2025¡Ë¡¦ÉñÂæ¡ÖÀãÃæ¤Î¼í¿Í¡×2/19-24@Air studio¡¦¤Á¤Ï¤ë½Î¡¡ÉñÂæ¡ÖÌÀÆü¤â¤¦·¯¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×¡÷²¼ËÌÂô¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡¦ÉñÂæ¡Ö·ì¤ÎÉ¹Ãì¡×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/½Ð±é¡Ê2024.12¡Ë¡¦ÉñÂæ¡Ö²Æ¤Îéçµ¤Ï°¡×µÓËÜ/±é½Ð/½Ð±é¡Ê2024.7.24¡Ë¡¦CM¡§¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É2024¿·À¸³èCP¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È2ÇÜÊÓ¥´ー¥ë¥ÉÆÃÅµ¡×¡¦¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Öcomo¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë(2012~2015)¡¦¥ê¥¯¥ëー¥È¥°¥ëー¥×ÆüÁí¹©»º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥¬ー¥ë(1998Ç¯)¡¦NHK BS Èþ¤È¼ã¤µ¤Î¿·¾ï¼±¡ÖÈþ½÷¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ï¹ü¤Ë¤¢¤ê¡×¡ÚSNS¡¦HP¡Ûinstagram¡§https://www.instagram.com/kawasaki_ami.mulan/HP¡§https://adessonet.co.jp/works/kawasaki-ami/
