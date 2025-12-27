大阪府東大阪市では、2025年ふるさと納税を通じて、市の魅力を多くの人に知ってもらえるよう、「モノづくりのまち」「ラグビーのまち」ならではの品を揃え、キッチン家電、ラグビー関連、釣り・キャンプ用品など、趣味や暮らしを彩る多数の返礼品ラインナップを新たに追加し、全国の寄附者から高い支持を得て寄附額が大きく増加しています。





日本有数の「モノづくりのまち」として知られる東大阪市は、精密加工や耐久性に優れた製品を生み出す企業が集積しています。その技術力を活かした返礼品は、使う人のライフスタイルに寄り添い、長く愛用できる逸品ばかりです。









★今年度多くのご支持をいただいてる返礼品の一部をご紹介★

料理が美味しく仕上がる！鉄の弱点を克服したフライパン！

ビタクラフト スーパー鉄フライパン(ビタクラフトジャパン株式会社)

美肌と頭皮ケアのためのナノバブルシャワー

ドロップミストナノシャワー ナノフェミラス・プラス(株式会社JAPANSTAR)

どんな場面にもフィットする凄いイス

スゴイッス(株式会社ビーズ(DOD))

大容量タックルバッグとしても使える収納ケース

[DRESS] バッカン マイクロ 12L (有限会社ライラクス)

＜新たに追加された返礼品ラインナップのご紹介！＞

■ 釣り・キャンプなどのアウトドア用品

【ビーズ株式会社】

ビーズ株式会社のDOD(ディーオーディー)は、クレイジーなアウトドアブランドで、子供のように圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

12月より、キャンプ・釣りなどのアウトドアから、日常的にも使える“『DOD』ファン”にとっては注目の返礼品が追加となりました。





▼ツォイツォイバックパック

軽くて、つおい(強い)バックパック。デイリーユースだけでなく、一泊二日の軽い旅行にも対応できる23L サイズです。

寄附金額：52,000円

▼釣りボトル

キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。

そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。

持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。

寄附金額：28,000円

【有限会社ライラクス DRESS】

クリエイティブなアイデアと挑戦を楽しむ心を武器に、オリジナルのアイテムを生み出すメーカーです。お客様のニーズに応えるために、技術革新と品質向上に努めています。





▼防水リュック

DRESS 防水リュックは、釣り用に特化した高機能な防水リュックです。Z.O.GUARD(ジオガード)基準のターポリン系生地を使用し、雨や汚れに強い設計が特徴です。

寄附金額：34,000円

▼ライトゲームベスト AIRBORNE

軽量で動きやすく熱がこもらないゲームベストをコンセプトにデザインされており、収納性にも優れています。ポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを機能収納できるホルダーがついています。

寄附金額：28,000円

【株式会社丸栄】

株式会社丸栄のRATELWORKS(ラーテルワークス)は、世界一怖い物知らずの動物『RATEL』から由来しており、いかなる時も貪欲に良い製品(WORKS)を作り続けるという熱い想い、力強い姿勢を持ったブランドです。





▼アウトドアワゴンテクニカル

3つのギミックにより積載力が大幅に向上したことで、何度も往復して荷物を運ぶ手間を減らし、効率的に積み下ろしができるワゴンです。多少雑に荷物を積んでも、落下しない設計で、安心してご使用いただけます。

寄附金額：52,000円

▼ストレージコンパクトチェア

ストレージコンパクトチェアはちょっとした火の粉で穴をあけないように、座部・背部共に難燃加工コットンキャンバス風合い生地を使用しており、焚き火を安心してお楽しみいただけます。

寄附金額：36,000円

■ キッチン家電・冬のあったかアイテム

【ライソン株式会社】

今までになかった「商品ジャンル」を生み出し、お客様の一生に伴走し、誰もが見たことも、感じたこともない、全く新しい “世界初” の商品を生み出し続けることを目指しています。





▼巻くコタツ足暖

広い加熱面積のパネルヒーターが全方位から暖かく包み込み、冷えた足元を温めます。上から毛布を掛ければ、コタツのできあがり！

寄附金額：31,000円

▼マルチフォンデュ

ソースと食材をお好みでアレンジして、色々なフォンデュを楽しむことができ、ホームパーティーにぴったりです。

寄附金額：15,000円

＜寄附方法のご紹介＞

東大阪へのご寄附は、下記よりお受付しています。





▼楽天ふるさと納税

▼ふるなび

▼ふるさとチョイス

＜新たな展開について＞

寄附者様からの配送ニーズにお応えするべく、2025年12月より、楽天ふるさと納税にて、株式会社JAPANSTARのシャワーヘッドが「最短翌日配送」される仕組みを導入しました。

＜東大阪市について＞

東大阪市は、日本を代表する“モノづくりのまち”。

ちょっとマニアックな自分だけのこだわりのものや、かゆいところに手が届くファン心くすぐるものが集まり、すごし！うまし！たのし！な企業、商品が揃っています。





また、ラグビーのまちとしても有名で、市が有する東大阪市花園ラグビー場は、毎年年末年始に開催される全国高等学校ラグビーフットボール大会の会場となっていることから、「ラグビーの聖地」として知られています。

世界トップレベルの熱戦が繰り広げられ、日本中を感動の渦に巻き込んだラグビーワールドカップ2019日本大会の会場にもなりました。





■ ラグビーのまちならではの返礼品も揃っています。

▼希望選手のサイン入り！花園近鉄ライナーズレプリカジャージ(ホスト)

寄附金額：49,000円





▼希望選手のサイン入り！花園近鉄ライナーズレプリカジャージ(ビジター)

寄附金額：49,000円





▼のびトライくん

寄附金額5,000円





ふるさと納税を通じて東大阪市の魅力を知っていただき、市を訪れるきっかけになれば幸いです。