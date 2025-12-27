全国に個室型シミュレーションゴルフ施設「GOLF NEXT 24」を運営するワイムシェアリング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤直史）は、ＤＣＭ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石黒靖規、以下「ＤＣＭ」）とフランチャイズ契約を締結いたしました。ＤＣＭは、2025年12月22日、北海道札幌市に「GOLF NEXT 24 ＤＣＭ新琴似店」をオープンし、運営を開始いたしました。本施設は、高級感のある空間設計と最新鋭のゴルフシミュレーターを備え、日常の中でゴルフをもっと身近に、もっと自由に楽しめる新しい“くらしの一部”として、快適で上質なゴルフ体験を提供します。

■ゴルフをより身近に

「GOLF NEXT 24」は、全国に24店舗を展開する全室完全個室型のシミュレーションゴルフ施設です。最新シミュレーターを導入し、初心者から上級者までが自分のペースで楽しめる練習環境を提供しています。広々としたラグジュアリーな個室には貸しクラブ、エアコン、空気清浄機を完備し、季節や天候に左右されない快適な運動空間を実現しています。 また、24時間利用可能な会員制システムにより、仕事前後や休日など、ライフスタイルに合わせて柔軟に利用できます。さらに、同伴者無料のため、ご家族やご友人と一緒に楽しみながら自然と運動習慣を取り入れられることも大きな特徴です。冬季も快適な個室空間で最新のシミュレーションゴルフをお楽しみいただけます。 この度、ＤＣＭ様とのフランチャイズ契約締結により、北海道初となる「GOLF NEXT 24」のサービスを展開する運びとなりました。ＤＣＭは、「くらしの夢をカタチに」という経営理念のもと、人々の暮らしをより豊かで快適なものにする価値提供を目指してきました。 近年、ゴルフ人口の裾野拡大とともに、天候や時間に左右されずに利用できるインドアゴルフへの需要が高まっており、特に札幌市のような積雪地域においては、年間を通じて快適にプレーできる環境へのニーズが顕著です。また、既存店舗資産の有効活用による新たな価値創造に取り組んでおり、今回、ＤＣＭ新琴似店の駐車場スペースを活用することで、地域住民の健康増進と新しいライフスタイル提案の場を実現することとなりました。併せて、施設利用者による店舗への来店も期待されており、相互送客による地域活性化を目指しています。こうした背景を踏まえ、実績あるブランド「GOLF NEXT 24」をフランチャイズ導入いたしました。

◆ ラグジュアリーな空間設計・ゆとりのある室内空間と洗練された内装デザイン・全室完全個室による高いプライベート性◆ 最新鋭ゴルフシミュレーターを導入・世界の有名コースを高精度に再現・スイング解析・弾道計測によるデータに基づいたプレーが可能◆ 24時間無人営業 × 会員制による自由度の高い利用・スマートロック・予約管理システムによる24時間無人営業・深夜・早朝でも周囲を気にせずプレー可能・会員限定のためセキュリティとプライバシーを確保◆ 会員制ならではの上質なサービス・予約制による待ち時間のない利用環境・女子プロゴルファーによるマンツーマンレッスン（希望者向け）・ビジネス利用や接待にも対応可能

■店舗概要

GOLF NEXT 24 ＤＣＭ新琴似店所在地：北海道札幌市北区新琴似８条１６丁目９－１個室数：4室 うち左右打席1室見学会：12/27(土)、28(日)オープン日：12/22(月)営業時間：24時間営業駐車場：有（ＤＣＭの駐車場を利用）■ 施設利用の前後に、ＤＣＭ新琴似店でのお買い物も便利です【ご利用に関する問い合わせ先】 TEL：050-3684-4186HP：https://golfnext24.jp/

会社概要

ＤＣＭ株式会社

本社：東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートE館代表：石黒 靖規設立：2021 年 3月事業：ホームセンター事業店舗数：約660店舗従業員数：約22,000人URL：https://www.dcm-hc.co.jp/ＤＣＭ株式会社とは全国 39 都道府県でホームセンター事業を展開しております。全国に約 660 店舗・従業員約２.2万人を擁しております。（2025 年 2 月末現在）。グループ共通の経営理念「Do Create Mystyle くらしの夢をカタチに」のもと、お客さまのために、新しい商品・サービスを創造し、変化に柔軟に対応しながら、地域と団結し、社会に奉仕する、なくてはならない企業のカタチを実現します。

ワイムシェアリング株式会社

本社：東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル６F代表：佐藤 直史設立：1953年11月事業：不動産賃貸、自家用車運行管理、洗車事業、シェアハウス、シェアオフィス、貸会議室、インドアゴルフ施設の企画・管理・運営、テレワークブース販売・運営URL：https://waim-group.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

広報担当：緒方 TEL：03-5292-2007MAIL：pr_info@waim-group.co.jp