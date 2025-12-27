株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県うきは市のふるさと納税返礼品として、龍宮株式会社が提供する「パシーマ パットシーツ 1枚」を掲載中です。ふとんの縁に巻き込む必要がなく、めくれず、しっかりと背中の汗を吸収し、さらっと気持ちよくお使いいただけます。また洗濯の縮みも考えたサイズにしています。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

対象返礼品について

▼楽天人に1番やさしい寝具 パシーマ パットシーツ 1枚https://item.rakuten.co.jp/f402257-ukiha/u051-1cp-bepc/▼チョイス人に1番やさしい寝具 パシーマ パットシーツ (シングル) 1枚https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40225/236112?utm_source=fukuokaken_ukihashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40225人に1番やさしい寝具 パシーマ パットシーツ (セミダブル) 1枚https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40225/236113?utm_source=fukuokaken_ukihashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40225人に1番やさしい寝具 パシーマ パットシーツ (ダブル) 1枚https://www.furusato-tax.jp/product/detail/40225/236114?utm_source=fukuokaken_ukihashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40225※12月限定、先着順でシングルサイズにはふきんがセットになっております。お申し込みのタイミングによっては、ふきんがセットにならない場合がございます。在庫終了の際はご容赦ください。

福岡県うきは市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f402257-ukiha/https://www.furusato-tax.jp/city/product/40225?utm_source=fukuokaken_ukihashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40225

うきは市は福岡県の南東部に位置し、大分県との県境にあります。市の南部には屏風を広げるように東西に連なる耳納連山、山の麓には果樹園が広がり、北部には雄大に流れる筑後川など、自然環境に恵まれたまちです。また、平坦部には江戸時代、豊後街道の宿場町として賑わい、農産物で財を成した豪商たちによって作られた白壁の街並みが軒を連ね、情緒あふれる風景が今も残ります。そんな「自然と歴史のまち うきは」で生産された、果物、野菜、お米、お水や、お肉、素麺、ラーメン、お菓子をはじめとする食品やガーゼ製品、寝具用品（パシーマ）、本棕櫚箒、木工品、陶芸など、多種多様な謝礼品を取り揃えており、なかでも果物（ぶどう・梨・柿・いちじく・桃・いちご）、パシーマは特に人気の返礼品です!

寄附金の使い道について

1.ふるさと人材だいじに寄付2.ふるさと産業いきいき寄付3.ふるさと福祉すこやか寄付4.ふるさと暮しまもろう寄付5.ふるさと市長おまかせ寄付

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form