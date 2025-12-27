ジャパンフラワーグループ株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：松村吉章）が展開する「ROSE GALLERY（ローズギャラリー）」から誕生した姉妹ブランドであるエシカルコンセプトストア「re:ROSE」は”バラのいのちを一本も無駄にしない”取り組みを行っています。今回はローズギャラリーが50周年という節目のプロダクト企画を実現いたしました。生産現場や店舗の規格外として出荷基準に満たないバラたちの香りを新たなプロダクトに生まれ変わらせたルームフレグランス『re:ROSE room fragrance No.01/25』を2025年12月より数量限定にてローズギャラリー全店舗にて販売開始致します。

re:ROSE room fragrance No.01/25 （ギフトボックス付き）30ml/\8,800(税込)

ギフトシーンにも自分へのご褒美にもおすすめのルームフレグランス

2025年に栽培された豊かな香りを持つ「ヴィンテージローズ」シリーズ（パパメイアン、ホワイトサクセス、ブルームーンなど）のうち、ローズギャラリーの厳しい出荷基準に満たない生産現場や全店舗での規格外ローズから濃厚なローズウォータ―を抽出しています。ここに今回のロットでは上質なローズオットーを加えて、本物のローズの華やかでいて儚い香りをいつでもお手元に持ち歩いていただけるようにしました。気分を切り替えたい、リフレッシュしたいときにひと吹きしていただける手軽なミストタイプで、玄関や寝室、お仕事場など、瞬間的に身の回りを香らせたい時におすすめです。

re:ROSEとは

ブランド名の『re:ROSE』は、「繰り返し」や「再び」を意味する"re”と"rose"を合わせた造語です。ローズギャラリーのために咲いたバラを一輪も無駄にしたくないという想いから、ローズギャラリーの姉妹ブランドとして2021年に立ち上がりました。ローズギャラリーの厳しい出荷基準に満たない生産現場や全店舗での規格外ローズやロスを回収。棄てられる運命のバラのいのちを、アップサイクルによって新たな魅力づけをし、暮らしを豊かに彩るプロダクトへと生まれ変わらせています。プロダクト企画以外の活動として、re:ROSEのクリエイティブチームでは、フラワーロスを活用した店内の空間装飾やイベント企画の活動も行っております。生花業界が持つ社会課題、さらには社会福祉課題への解決を、新たな商品・サービス創造を通じて新しい環境づくりにつなげるべく、フラワーロスとなる花の命を生かすワークショップやアートイベントも企画・実施しています。様々な企業様からのご依頼やお問合せも承り、アップサイクルの輪を広げたお取組みを広げるべく活動しています。

調香ディレクション HANAE SASAMOTO/ 笹本英恵

笹本 英恵HANAE SASAMOTOMAGNOLIA perfumer/director植物療法と香りの世界に携わり25年。アロマテラピー・オーガニック業界での教育・経営を経て、香りを軸にクリエイティブディレクションブランド「MAGNOLIA」を主宰。自然由来成分を使用した製品の企画から調香まで開発業務を自ら行う。近年はロスフラワーやロス食材を活用した商品開発のアドバイザーとしての活動や催事企画も行っている。

フレグランス開発への想い

本プロジェクトを通じ、薔薇を育てる農園の方、その魅力を届けるプロジェクトチームの皆様と対話を重ねる中で、全員が共通して抱く「バラのいのちを一本も無駄にしない」という強い想いに深く心を打たれました。創立50周年という節目を迎えるROSE GALLERY様が大切にされてきた、誇り高き薔薇たちの芳醇な香り。規格外という理由だけで手元に届かないのはあまりにも惜しい--その想いを形にしたのが、この「re:ROSE room fragrance No.01/25」です。豊かな香りを放つ薔薇のいのちを、ルームフレグランスという新たな形で皆様の暮らしへお届けできることを、開発担当として心より嬉しく思います。

ルームフレグランスお取り扱い店舗

＊年末年始の営業については、お手数ですが各店にお問い合わせください＊◆虎ノ門ヒルズ店 NEW!!所在地：〒150-0001東京都港区虎ノ門1丁目22－1グラスロック1F電話番号：03-6257-8880◆銀座本店所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座８丁目4ｰ27菊乃香銀座１F営業時間： 13:00～21:00（平日）電話番号：03-3571-2066◆日本橋タカシマヤ店所在地： 〒103ｰ 8265 東京都中央区日本橋2-4ｰ1髙島屋日本橋店１F電話番号：03-3281-7096◆プラザ広尾店所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5ｰ6ｰ6広尾プラザ１F電話番号：03-3446-2831◆玉川タカシマヤ店所在地： 〒158-8701 東京都世田谷区玉川3ｰ17ｰ1髙島屋玉川店本館１F電話番号：03ｰ3707-5467◆横浜タカシマヤ店所在地： 〒220ｰ8601 神奈川県横浜市西区南幸1ｰ6ｰ31髙島屋横浜店１F電話番号：045ｰ320-3800◆伊勢丹新宿店所在地： 〒160ｰ0022 東京都新宿区新宿3ｰ15ｰ17伊勢丹会館１F電話番号：03ｰ3341-7631◆大和富山店所在地： 〒930ｰ8505 富山県富山市総曲輪3丁目8ｰ6大和富山５F電話番号：045ｰ320-3800◆阪急三番街店所在地： 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１－３ 阪急三番街北館 1F電話番号：06-6450-8783

ROSE GALLERY は 1975 年に誕生した日本初の高級バラ専門店です。バラのある豊かなライフスタイルをご提案したい。そんな思いから ROSE GALLERY は生まれました。日々表情を変えるフレッシュローズのドラマティックな魅力。花びらの隅々まで磨き上げたタイムレスローズ（プリザーブドローズ）の丹精な魅力。ROSE GALLERY は契約農家による高品質なバラにこだわり、美しい咲き姿と薫り高く長く楽しめる上質なバラを一本一本大切にお届けしています。お誕生日や記念日、プロポーズなど人生の物語、その特別な瞬間を、バラを通して彩るお手伝いをいたします。https://www.rosegallery.co.jp

会社概要

商号 ：ジャパンフラワーグループ株式会社代表者 ：代表取締役 松村吉章所在地 ：東京都中央区銀座８丁目４-２７ URL ：https://www.rosegallery.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ

ジャパンフラワーグループ株式会社TEL：03-3571-2066e-mail：info@rosegallery.co.jp担当：面田