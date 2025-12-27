株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市、以下「臨海」）は、臨海アルムナイネットワーク発足5周年を記念し、2025年11月29日に初の対面式オフラインイベント「リンフィニティ」を開催いたしました。本イベントは、現在は別のフィールドで活躍する方々が再会し、意見交換などを実施するイベントとなります。2024年に創立50周年を迎えた臨海の歴史を振り返りながら、会社とアルムナイ、そしてアルムナイ同士の「無限のつながり」を再確認できた貴重な機会となりました。

アルムナイとは

臨海アルムナイネットワークは「今も貴方とつながっている」という感謝の思いを伝えられる取り組みです。過去に正社員として勤務されていたアルムナイの交流の場を提供しております。2020年9月に正式に「臨海アルムナイネットワーク」を立ち上げ、外部のITツールを利用し、参加者の登録を進めてきました。参加者の反応は大変に好意的で参加者同士で話が広がっていき、日々登録者数を増やしています。

■ 50年の歴史を背負い、アルムナイが「お帰りなさい」の声で集結

イベントは、臨海が昨年迎えた創立50周年を記念したスペシャルムービーの視聴から幕を開けました。創立当時の熱意から現在の躍進にいたる軌跡を辿る映像に、会場は深い感慨に包まれました。冒頭、司会を務めた人事部の大池氏からは、臨海独自の文化である活気ある挨拶とともに「皆さん、お帰りなさい！」という温かい言葉が贈られ、かつての仲間を迎え入れる「再会の場」としての空気が一気に醸成されました。

事務局・小野氏による「5年間の歩み」

アルムナイ事務局の小野氏は、2020年の発足当時、参加者1名からスタートした苦労を振り返りました。現在はジャパン・アルムナイ・アワードを4年連続で受賞するほどの国内屈指のコミュニティへと成長。この日の対面開催は、アルムナイ自身の「直接会いたい」という強い声によって実現した待望の企画であることが明かされました。

■ 人事部長・黒田氏が語る「多様な人生が交差する価値」

乾杯後、社員を代表して登壇した人事部長の黒田氏は、アルムナイ一人ひとりが異なるキャリアを歩んでいることへの敬意を表しました。「臨海を離れた皆さんが、外の世界でどのような人生を送っているのかを知ることは、私たちにとっても大きな学びです。かつての上下関係ではなく、同じ志を持った仲間として、互いの経験を学び合える場にしたい」と述べ、組織の枠を超えた「知の交流」の重要性を強調しました。

■ アルムナイピッチ：臨海での経験が「今」を支える力に

本イベントのメインコンテンツである「アルムナイピッチ」では、現在、日本語教師、人材エージェント、IT研修講師、音楽活動など、多方面で活躍する4名のアルムナイ会員が登壇。3つのテーマに沿って、熱いメッセージが発信されました。① 「あの経験、活きてます」 • 現場力と準備の重要性： 「人前で話すことへの抵抗がなくなった」「顧客（保護者・生徒）に分かりやすく伝えるための徹底した準備が、現在の講師業や営業職の土台になっている」といった声が相次ぎました。 • 共通言語の価値： 臨海独自の講師像の共有や、管理職としての行動指針が、今の職場でのマネジメントやコミュニケーションの指標として役立っているというエピソードも語られました。② 「外から見た臨海」 • 「神奈川の塾といえば臨海、という圧倒的なネームバリューを改めて感じる」 • 「離れてみて初めて、社員の方々の寄り添う姿勢や、人の温かさに気づいた」 • 「単なる教育業ではなく、営業力やKPIマネジメントを徹底的に教えてくれる、人を育てる会社だと実感している」③ 「アルムナイとしてやりたいこと」 • アルムナイ同士の部活動（音楽・エレクトーン）や、キャリア教育に関するワークショップの開催、さらには外国人留学生との国際交流など、アルムナイネットワークを起点とした新たな共創のアイデアが数多く飛び出しました。

■ 共に盛り上げる「サポーター」の存在と未来への展望

オフィシャルサポーターを務める河越影吾氏は、自身の経験を交えながら、「卒業後も助け合えるコミュニティがあることの心強さ」を語り、次世代のサポーター参加を呼びかけました。イベントの締めくくりとして、人事部の小島氏はイベント名「リンフィニティ」に込めた想いを再確認しました。「関係が切れるのではなく、無限（Infinity）に繋がり続け、細く長く関わり続けられる場にしたい。来年以降もこの再会を恒例化していきたい」臨海はこれからも、アルムナイとの健全かつ強固な関係を通じて、教育業界の枠を超えた新たな価値創造と、個々のキャリア支援を継続してまいります。

【臨海セミナーについて】臨海セミナーは、株式会社臨海が経営する進学塾です。親身な指導が評判となり、現在は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府を合わせて549校（2025冬期時点）にて、小学生から高校生に受験・学習指導を行っています。志望校合格を目指す地域密着の進学塾として50年以上の歴史を誇ります。「できた」という経験を通して、子どもたちの夢、希望、可能性を未来へと繋げる指導をしています。※生徒数73,074名（2025年9月現在）臨海セミナーの詳細はこちらをご覧ください。https://www.rinkaiseminar.co.jp/

1974年9月にさくら塾(現上中里校)として開校し1980年、さくら塾から臨海セミナーに名称を変更。2011年に本社機能を神奈川県横浜市神奈川区金港町8-8本社ビルに移転、2014年に社名を株式会社 臨海に変更しました。2025年9月現在の正社員数は1,502名。売上高は2025年3月実績255億8,400万円。生徒と共に成長を続ける講師を育てる講師育成プログラムも充実しています。https://rinkaigroup.com/