株式会社ヌーカ(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：小堺 弓木奈)は、災害支援・人道支援を行う特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンへ、寝袋40個を寄付いたしました。





空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」





寄付した寝袋は、ピースウィンズ・ジャパンが運営する空飛ぶ捜索医療団「ARROWS」が、11月5日(水)から8日(土)までの4日間、愛媛県今治市と共催で実施した「多機関連携災害時医療救助訓練」において、実際に活用されました。









■災害医療訓練での活用について

本訓練は、大規模災害の発生を想定し、医療機関や救助機関、行政など複数の関係機関が連携して行う実践的な訓練です。

訓練期間中は屋外での活動や夜間対応も多く、冷え込みや疲労が蓄積しやすい環境で実施されました。

そうした環境下において、株式会社ヌーカが寄付した寝袋は、訓練に参加した隊員の休息時に使用されました。

本訓練に関するピースウィンズ・ジャパンの発表内容は、以下をご参照ください。

https://peace-winds.org/company-news/51114









■訓練参加者からの声

実際に寝袋を使用した訓練参加者からは、以下のような声が寄せられています。

「夜間の冷え込みが厳しかったが、寝袋がとても暖かく、しっかり眠ることができた」

「緊張感のある訓練で疲労が蓄積していたが、思った以上に休息が取れた」

実際の災害現場に近い状況の中で、身体を休めるための装備として有効であったとの評価をいただきました。









■寄付の背景

株式会社ヌーカは、アウトドア用品としてだけでなく、人が安心して休める環境を支える道具として寝袋の開発を行ってきました。

災害時や支援活動の現場では、十分な休息が取れるかどうかが、体力や判断力に大きく影響します。

そのような背景から、本寄付を通じて、災害医療・救助活動に携わる方々の一助となることを目指しました。









■今後について

株式会社ヌーカでは、今後も製品開発に加え、災害支援や社会課題に向き合う取り組みを継続してまいります。

現場で求められる実用性や安心感を大切にしながら、ものづくりと社会貢献の両立を目指します。









■株式会社ヌーカについて

会社名 ： 株式会社ヌーカ

代表者 ： 小堺 弓木奈

所在地 ： 神奈川県藤沢市辻堂太平台2丁目3番2号

事業概要： キャンプ用品の製造・販売

URL ： https://nuuca.jp/

設立日 ： 2022年6月17日