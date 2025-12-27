ヘルスケア事業を多角的に展開する株式会社メディロム(本社:東京都港区、代表取締役:江口康二 /米国Nasdaq上場:NASDAQ: MRM)は、Tools for Humanity(ツールズ・フォー・ヒューマニティ、以下「TFH」)が立ち上げた「World」(人間であることを証明するProof of Human認証プロトコル) に参画しています。「World」プロジェクトは、サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏によって共同創設されました。このたび、日本における本格展開を見据え、TFHおよびWorld Foundation(ワールド財団、以下 WF)とマスターサービス契約(MSA)を締結し、日本全国でWorld IDを普及する展開権を取得しました。この提携により、メディロムグループは日本国内における「Proof of Human」ネットワークの 構築と運営を担うために新たに「MEDIROM World Proof of Human」を特命部門として設置し、 日本全国でのWorld IDの推進体制を強化してまいります。本取り組みは、運営手数料および関連サービスを通じて、中長期的に当社の収益基盤の拡大に寄与することが見込まれています。全国約300拠点に及ぶネットワークと豊富な運営ノウハウを有する当社 の強みを活かすことで、本パートナーシップによる迅速かつ信頼性の高い大規模展開を実現してまいります。

提携の背景と目的

近年、生成AIの急速な進化により、オンライン上で「人間」と「AI」を判別することが極めて困難になっており、情報の信頼性をいかに担保するかが世界的な課題となっています。 こうした課題に対応するため、Tools for Humanityの共同創業者であるサム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏は、オンライン上で人間であることを証明するための新たなインフラを構築するプロジェクト「World」を立ち上げました。Worldは、暗号技術やゼロ知識証明を活用し、世界中の誰も が安全かつ公平に「人間であること」を証明できる仕組み(Proof of Human)の提供を目指しています。当社は、このビジョンに強く共感し、「MEDIROM World Proof of Human 」を特命部門として新たに設立しました。今後、日本国内におけるWorld IDの普及・運営を担うパートナーとして、本格的な協業を開始してまいります。リラクゼーションおよびウェルネス事業の既存拠点にとどまらず、さまざまな分野へと展開を広げていくことで、「Proof of Human」の社会実装を推進し、誰もが安心してデジタル社会に参加できる未来の実現に貢献していきます。

主な取り組み内容

・Re.Ra.Kuグループ約300店舗にOrb(オーブ)認証端末を設置 ・フラッグシップ拠点の設置、運営受託 ・商業施設・公共空間でのポップアップストアの展開

メディロム代表取締役社長 江口康二 コメント

この度、TFHとのパートナーシップ契約を締結し、日本国内でWorld IDの普及を共に推進できること を大変嬉しく思います。生成AIが急速に浸透する中で、“人間であることを証明する”という新たな 社会的インフラは、今後のデジタル社会に欠かせない基盤になると確信しています。 今回の提携でフラグシップ拠点やポップアップストアの設置など新たな切り口で展開の幅を広げる事 により、より多くの方が安心して利用できる認証環境を構築してまいります。今回の取り組みを、新 たな収益モデルとして成長させるだけでなく、日本のデジタル社会における信頼の形成に貢献し、ヘ ルステック企業としての進化を一層加速していく所存です。

Tools for Humanity 日本代表 牧野友衛氏 コメント

日本は、日常生活をより良くするテクノロジーの導入において、長年にわたり世界をリードしてきました。そして私たちは、AI時代において『人間であることの証明(Proof of Human)』が不可欠なデ ジタルインフラになると考えています。全国各地の地域社会に深く根ざしたメディロムとパートナーシ ップを組むことで、人々が信頼し、親しみのある場所でWorld IDを提供できるようになります。そして、誰もがより大きな安心感を持ってデジタル社会に参加できる未来を支えていきたいと考えていま す。

Tools for Humanityについて

Tools for Humanity(TFH)は、AI時代において“人間のためのテクノロジー”を構築することを目的としたグローバルテクノロジー企業です。 サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏によって設立され、World Networkの初期開発を主導 し、World Appの運営を行っています。 本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコおよびドイツ・ミュンヘンに所在しています。詳細は、公式サイト(world.org)をご覧ください。

https://world.org/ja-jp

World Networkについて

Worldは、世界最大かつ最も包括的な「実在する人間」のネットワークとなることを目指していま す。本プロジェクトは、サム・アルトマン氏、マックス・ノヴェンドスターン氏、アレックス・ブラ ニア氏によって構想され、AI時代においてすべての人に「人間であることの証明(Proof of Huma n)」「金融」「つながり」を提供することを目的としています。 Worldに関する詳細は、公式サイト(world.org)および X(旧Twitter)をご覧ください。公式X：https://x.com/worldcoin

メディロムグループについて

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。社名 ： 株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場 ： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表 ： 代表取締役 江口 康二設立 ： 2000年7月Re.Ra.Ku×World公式X：https://x.com/RerakuWorld問い合わせ先：press@medirom.co.jp

https://medirom.co.jp/