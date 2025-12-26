株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する東京都杉並区のふるさと納税返礼品として、株式会社ス・ミズーラが提供する「リストランテドラマティコ お食事券」を選べるコースで掲載中です。タリアの星付きレストランで修業したシェフ渾身のコース料理です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

豊洲市場で目利きして揃えた旬の魚介料理を始めイタリア各都市の手打ちパスタなど手をかけて作ったコースです。イタリアで3年間星付きレストランを中心に修業したシェフとサービス担当の妻をはじめ計6名のスタッフで日々おもてなしさせていただいています。

対象返礼品について

▼楽天＜選べるコース＞ディナーコース / ランチコース お食事券 2人前 1枚 リストランテドラマティコ イタリア料理 https://item.rakuten.co.jp/f131156-suginami/013-0021/▼チョイスリストランテドラマティコ ランチコース お食事券 2人前https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/6783655?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115リストランテドラマティコ ディナーコース お食事券 2人前https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13115/6783654?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115

東京都杉並区について

https://www.rakuten.co.jp/f131156-suginami/https://www.furusato-tax.jp/city/product/13115?utm_source=tokyoto_suginamiku&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_13115

杉並区は23区最西部に位置し、３つの川が流れる自然豊かな環境でありながら、５つの鉄道で都心へのアクセスがよい住宅都市として人気があります。一方、「東京高円寺阿波おどり」をはじめとした様々なイベントやアニメーションミュージアムといった観光施設のほか、銭湯や公園、史跡、商店街といった多くの観光資源があり、多様な魅力とにぎわいのある快適なまちとなっています。

寄附金の使い道について

(1) 次世代育成基金（次代を担う子どもたちの夢を育てる）(2) 社会福祉基金（まちの福祉向上のために）(3) NPO支援基金（杉並を変える 暮らしを変える）(4) みどりの基金（～まもろう そだてよう みどりを みらいへ～）(5)児童養護施設退所者等応援基金（児童養護施設や里親からの巣立ちを応援）(6) 区長におまかせ

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form