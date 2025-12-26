ロックバンド・a flood of circleのギターボーカル・佐々木亮介がパーソナリティを務める特別番組『a flood of circle・佐々木亮介の5月6日 日本武道館』が、1月4日（日）25時40分からニッポン放送で放送されることが決定した。この番組では、2026年5月6日（水・祝）に開催される「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」への想い、意気込みを佐々木が語る。番組では「◯◯周年!!」と「ターニングポイント」という2つのテーマでメールを募集中。詳しくはニッポン放送公式Xをチェック。a flood of circle・佐々木亮介が、日本武道館公演に向けた意気込みを語る特別番組『a flood of circle・佐々木亮介の5月6日 日本武道館』は1月4日（日）25時40分から放送。なお、日本武道館公演の年末年始プレイガイド最速先行（抽選）を1月14日（水）まで受付中。詳しくはイベント公式ホームページまで。＜佐々木亮介（a flood of circle）コメント＞怖いです。助けてください。佐々木亮介(a flood of circle)

＜a flood of circle プロフィール＞2006年結成。佐々木亮介(Vo, Gt)、渡邊⼀丘(Dr)、HISAYO(Ba)、アオキテツ(Gt)の4人組ロックバンド。2016年にイギリス・ロンドンにあるMetropolis Studioでレコーディングをし、ロンドン公演も開催。同年、⾃主企画『A FLOOD OF CIRCUS』がスタート。2021年、バンド史上初となるホールワンマンをLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて開催。同年10月に代々木公園野外音楽堂にて入場無料ライブ"I'M FREE 2022"を開催。約4000人を動員。2023年2⽉に12枚⽬のフルアルバム「花降る空に不滅の歌を」をリリース。アートワークは奈良美智が担当。2023年9⽉にホリエアツシ(ストレイテナー)プロデュース「ゴールド・ディガーズ」をリリース。2024年3⽉に後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION) プロデュース曲"キャンドルソング"が収録されたE.P.「CANDLE SONGS」をリリース。全国ツアー「CANDLE SONGS ⽇比谷野外⼤音楽堂への道」を4⽉よりスタートさせ、8⽉12⽇に10年ぶりとなる東京・⽇比谷野外⼤音楽堂にてワンマンを開催し、チケットは完売。2024年11⽉にフルアルバム「WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース」リリース！2025年11⽉9⽇(⽇)新宿歌舞伎町にてフリーライブの開催。そのステージで2026年5⽉6⽇(水祝)⽇本武道館単独公演の開催を発表。【番組情報】ニッポン放送特別番組『a flood of circle・佐々木亮介の5月6日 日本武道館』放送日時：2026年1月4日（日）25:40～26:40パーソナリティ：佐々木亮介（a flood of circle）番組メールアドレス：afoc@1242.comXハッシュタグ：#AFOC日本武道館への道radikoリンク：https://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260105014000【公演情報】「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」開催日時：2026年5月6日（水・祝）15時開場／16時開演会場：日本武道館出演：a flood of circleチケット料金：一般指定 7,700円（税込）／学割指定 5,500円（税込）★年末年始プレイガイド最速先行（抽選） 2025年12月26日（金）21:00～2026年1月14日（水）23:59イベント公式ＨＰhttp://afloodofcircle.com/budokan2026/a flood of circle公式Xhttps://x.com/afoc_official主催：ニッポン放送企画制作：（株）青／VINTAGE ROCK std.

