ecoファームタネ（所在地：兵庫県丹波篠山市大山新80、代表：間絵莉子）は、クマを含む野生動物との共生を目指す新たな獣害対策モデルを展開しています。放置柿を活用したエシカルスイーツの開発と、菌ちゃん農法による持続可能な農業実践を通じて、「駆除」から「共存」への転換を提案したクラウドファンディングでは２週間弱で目標金額100万円を達成。世間の関心度の高さも現れた結果となりました。

増加する人と野生動物の軋轢

https://for-good.net/project/1002997

近年、全国各地で野生動物による農作物被害や人的被害が深刻化しています。兵庫県は出没件数自体は東北地方などの主要生息地に比べると少ないものの、独自の管理体制を構築しており、クマの全頭管理を実施している先進的な地域です。クマ対策は捕獲・駆除が中心でしたが、その効果は限定的であり、根本的な解決には至っていません。間代表は「野生動物との軋轢は、人間のライフスタイルの変化で緩衝地帯がなくなっていることにも原因があります。駆除を続けるだけでは問題は解決せず、緩衝地帯を復活させて共生の道を模索する必要があります」と指摘します。特に里山の荒廃と放置された果樹が、野生動物を人里に誘引する要因となっています。丹波篠山市では、高齢化による管理不足で放置された柿の木が多く、これらが野生動物を引き寄せる原因となっているのです。

環境と健康に配慮した放置柿活用スイーツ

ecoファームタネが開発したエシカルスイーツは、単なる獣害対策を超えた多くの価値を提供しています。放置柿を活用したスイーツラインナップには、ブッシュドノエル、チョコレートタルト、ベリーのタルト、クッキー缶など多彩な商品があります。これらは全て次の特徴を持っています：- ヴィーガン対応：動物性原料を一切使用せず、植物由来の素材だけを使用- アレルゲンフリー：特定原材料28品目は不使用、食物アレルギーを持つ方でも安心- 添加物不使用・低糖質：食品添加物や精製糖を使用せず、柿本来の甘みを活かした製法- 地産地消：地元の放置柿を100%使用し、フードマイレージを最小化- 環境配慮パッケージ：生分解性素材やリサイクル紙を用いた包装で環境負荷を軽減「一般的難しいと言われる食の多様性に応えながら、環境問題にも貢献できる商品開発を心がけています」と間代表。「特に放置柿のスイーツは、健康志向・食物アレルギーのある方だけでなく、一般の消費者にも好評です」さらに、製造過程で出るヘタや種などは、全て堆肥化して農場に還元するゼロウェイスト製造を実現しています。

持続可能な農業 菌ちゃん農法による獣害対策

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSLjOc4kmer//

ecoファームタネでは、放置柿の活用と並行して、持続可能な農業も実践しています。菌ちゃん農法と呼ばれる微生物の力を活かした農法で肥料や農薬、動物性堆肥を使用しません。菌ちゃん農法では微生物の中でも糸状菌を活用するため、山の中の倒木や落ち葉、竹を集めてきて畝の中に入れる。この方法により、野生動物に対して防御力のある「緩衝地帯」が構築され、獣害を自然に抑制する効果が期待されています。「単に野生動物を排除するのではなく、人間と野生動物がそれぞれの生活圏を尊重し合える関係を目指しています」と間代表は語ります。「菌ちゃん農法であれば野菜作りをしながら、獣害に強い地域づくりをすることができます。また、放置柿を活用したスイーツは、地域の課題解決とエシカルな食文化の創造を同時に実現できます」この取り組みは地域だけでなく、都市部からも注目を集め、クラウドファンディングでは目標額の112%となる1,129,400円の支援を達成。都市部の消費者も参加できる形で、野生動物との共存モデル構築に貢献しています。

今後の展望

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSSMQrFCdqF//

ecoファームタネでは、今後も放置果実の活用範囲を広げるとともに、菌ちゃん農法の普及活動を強化していく予定です。また、獣害対策フィールドワークの開催や、環境教育プログラムの提供を通じて、野生動物との共生に関する理解促進にも取り組んでいきます。「獣害問題は地方だけの課題ではありません。都市と農村が連携し、消費行動を通じて解決に参加できる仕組みづくりが重要です」と間代表は強調します。「エシカルな食品選択が、実は野生動物との共生にも直接つながっていることを広く知っていただきたいと思います」

事業者概要

-事業者名：ecoファームタネ- 所在地：兵庫県丹波篠山市大山新80大山ファミリーの郷- 代表者：間 絵莉子- 電話番号：070-8904-9736- 事業内容：持続可能な農業実践、環境配慮型食品製造・販売、環境教育活動- 特徴：菌ちゃん農法による無農薬・無肥料栽培、ヴィーガン・アレルゲンフリー食品開発、獣害対策実践