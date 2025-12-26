株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開するライフビューティーブランド「Ur.Salon」の **「プレミアムビューティードライヤー03」** が、Webメディア「からだにいいこと」の「からだにいいこと大賞2025」ヘアケア部門にて **審査員賞** を受賞したことをお知らせいたします。本アワードでは、総エントリー数567商品の中から一次選考を経て498商品が予選を通過。その後、「からだにいいこと」アンバサダー161名による実使用テストが行われ、73商品が二次選考に進出しました。二次選考では、Web一般投票に加え、健康・美容のプロである美容家・君島十和子さん、モデル・道端カレンさん、医師、管理栄養士を含む8名の審査員と編集部が商品を試して採点し、受賞が決定しました。

「からだにいいこと大賞」とは

「からだにいいこと大賞」は、女性のための健康メディア「からだにいいこと」が、本当にからだにいいと認定した商品・サービスに贈るアワードです。選考は編集部、読者、有識者によって行われ、「使い勝手がよく、続けやすい」「楽しく健康な生活を送れる」「機能性に信頼がおける」といった視点から選定されます。

- **「からだにいいこと大賞」特設ページ**https://karakoto.com/award/- **「プレミアムビューティードライヤー03」掲載中の審査員賞特別ページ**https://karakoto.com/award/taisho/#examiner-prize-sec

受賞商品について

「プレミアムビューティードライヤー03」

**【誰でもワンタッチで“自分に合う風”が見つかる。プロ仕様スカルプドライヤー】**速乾・艶出し・スカルプケアを叶える5つの専用モードが風量と温度を緻密にコントロールし、うるおいを守りつつ頭皮まで健やかに乾かします。液晶パネルで一目で設定がすぐ分かり、簡単操作で使いやすい。みんなが満足できる1台です。**＜公式商品ページ＞**https://ursalon.jp/products/ur-pbd03-wh-wp01

評価ポイントについて

**軽量でコンパクトながら大風量・速乾を実現し、低温でもしっかり乾く点が高く評価されました。**また、髪や頭皮の状態・年齢に合わせて使える複数モードや、艶やなめらかさのある仕上がりも支持されています。こうした、軽さや速乾性、頭皮ケア機能、年齢問わず家族で使える点などが評価され、「からだにいいこと大賞2025」審査員賞受賞につながりました。

冬のギフトにおすすめのUr.Salonの商品

Ur.Salonでは、「プレミアムビューティードライヤー03」以外にも、自分や大切な人をいたわる美容アイテムを豊富に取り揃えております。冬の贈り物として特におすすめの商品をご紹介いたします。

【プレミアム ビューティ ドライヤー01】

【2.3㎥/分の大風量で速乾+ダメージケア】ー未体験のうるおい素髪へー 低温でもしっかり乾かし、速乾とダメージケアを両立。美髪を叶えたいすべての方へ、毎日のドライ時間を特別なケアタイムに変え、美しい髪を手に入れましょう。商品ページ：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01

【プレミアムビューティ モイストバブル】

【ナノバブルによる洗浄力できらめく肌に】ナノバブルとは毛穴より小さな泡で、通常のシャワーでは届かない汚れも大量のナノバブルが出ることで毛穴の奥までしっかり浸透し、肌への負担も少なく皮脂や汚れをしっかりと洗浄します。洗うたびにしっとりとした感触を実感できます。商品ページ：https://ursalon.jp/products/ur-pmb-sv-xp

【ジェットモンスターマイクロドライヤー】

【驚きの風力・軽さ・収納性。進化した折りたたみ式ドライヤー】どれを選べばいいか迷ったら、まずはこれ！最大3.6㎥/minのプロ級ジェット風で根元から一気に乾かし、圧倒的な速乾力で時短と美髪ケアを両立します。手のひらサイズで持ち運びにも便利なので、旅行やジム、出張先でも“サロンクオリティ”をそのまま持ち歩けます。商品ページ：https://ursalon.jp/products/ur-jmdf-wh-wp01

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなただけの“おうちサロン”、きれい。キレイ。綺麗。求める理想の姿は、年齢や生き方によって変わるもの。だから、あなたに寄り添うお家サロン。毎日のケアを通じて、いま憧れる自分へ、いつまでも愛せる自分へ。美しさ、芽生える、育つ、華ひらく。ライフビューティブランド。Ur.Salon

Ur.Salonの公式SNS

**Instagram**：http://instagram.com/ursalon_official

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp