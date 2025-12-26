株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢康寛）が展開する寝具ブランド **「GOKUMIN」** は、年末年始のお買い物シーズンに合わせ、2025年12月26日よりGOKUMIN公式ECで使用できる **“年末年始用のクーポン”** を配布開始いたしました。それに併せまして本リリースでは、毎年お問い合わせの多い「快眠環境づくりのための寝具TOP6」をGOKUMINの商品広報担当者がセレクトし、今年のおすすめ厳選アイテムとしてご紹介いたします。

生活の基盤になる毎日の眠りを見直したい。新年に始める“快眠環境づくり”。

新しい一年が始まる1月。年末年始の疲れをリセットするために、“快眠”から生活を整えてみてはいかがでしょうか。「忙しい日々で後回しにしていた体を、きちんと労わりたい」、「今年こそ、毎日使うものから暮らしを見直したい」、こうした意識の高まりから、新年は“睡眠環境を整える”ための寝具選びに注目が集まる時期でもあります。睡眠の質に向き合う寝具ブランドGOKUMINでも、年始は枕やマットレスパッドを中心に“自分用・家族用”としての購入が増加。そこで今回は、商品広報担当者のもとに寄せられた声をもとに、「新年の買い替え需要が多い」「満足度が高い」アイテムを厳選し、新年におすすめの6商品をご紹介します。

商品広報担当者のコメント

新年の買い替えや生活を整えるきっかけとして選ばれているアイテムを中心に、“新しい一年の始まりに取り入れたい、購入して間違いのない快眠寝具”をご紹介しています。快眠は日々のパフォーマンスや生活の質を高め、毎日をより心地よく過ごすための土台となるもの。新しい年を健やかにスタートするために、ぜひ本キャンペーンをご活用ください。

商品広報担当者がおすすめする「快眠環境づくりのための寝具TOP6」

「超無重力ジェルピロー」

**理想の寝心地を1cm単位でつくる、カスタマイズ性抜群の超無重力枕**独自の3Dハニカム構造ジェルを採用し、柔軟性と復元力に優れ、頭が沈み込みすぎずに全方向からしっかり支える設計が特長です。低反発・高弾性・高反発の調整シート6枚を入れ替えることで、硬さも高さも1cm単位でカスタマイズ可能。頭圧を均一に分散し、首・肩の負担を軽減しながら理想の寝姿勢をキープします。短時間でも深く眠れたと感じやすい設計で、寝返りもスムーズ。自分に合う枕が見つからない悩みを解消する高機能モデルです。https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

「2枚合わせオールシーズンリバーシブル掛け布団」

**季節を着替えるように、眠りもスイッチ。1年中これ1組で快適**寒暖差の大きい日本の気候に対応した、季節を問わず快適な眠りを実現する「2枚合わせオールシーズンリバーシブル掛け布団」が登場！肌掛けと合い掛けの2枚構成で、気温や体調に合わせて1枚でも組み合わせても使える自由度の高さが特長です。肌掛けはひんやり冷感×タオル生地のリバーシブル仕様、合い掛けは暖かく柔らかなフランネル＆ピーチスキン生地で、夏は涼しく冬は包み込むような温もりをキープ。布団の入れ替え不要で、一年中サラッと快適な睡眠環境をサポートします。シンプルなブラック/ホワイトのデザインで、寝具としての使い勝手も抜群です。https://gokumin.co.jp/products/g-msk-s-01

「調温コントロール掛け布団」

**「暑い・寒い」に振り回されない。1年中ちょうどいい快眠設計**季節に左右されず１年中快適な睡眠環境を実現する万能布団です。暑い季節には熱を吸収し、寒い季節には熱を放出する 特殊な温度調整繊維 を採用しており、寝床内の温度を自動でコントロール。季節の変わり目や朝晩の気温差にも対応し、寝汗やムレを軽減して心地よい眠りをサポートします。さらに 抗菌・防臭加工・防ダニ機能付き で、洗濯機で丸洗いできるため清潔に保てるのも魅力。軽量で高通気、ほこりが出にくい設計で、シングルサイズの収納袋付きなので使わない時もスッキリ片付けられます。季節ごとに布団を替える手間を省きたい方にぴったりの一枚です。https://gokumin.co.jp/products/g-okf-s-cgy?variant=49576670200115

「極暖サーモボックスシーツ」

**電気不要で極暖、冬の冷えをブロックするボックスシーツ**独自の 極暖4層構造 によって、体から発生する水分を吸湿発熱繊維で熱に変え、断熱アルミ層でじっくり閉じ込める仕組み。電気を使わず自然な温もりで背中から足元までしっかり暖め、冷たい布団ともおさらばできます。さらに、抗菌防臭加工を施した高密度フランネル生地は ふんわり柔らかく気持ちいい肌触り で、静電気も抑えて快適。敷きパッドとボックスシーツが一体化しているためズレにくく、最大38cm厚マットレスにも対応。丸洗いOKでお手入れもラク。冬の快眠をサポートする、あったかシーツですhttps://gokumin.co.jp/products/t-gdb-s-bk-01

「プレミアムスプリングマットレス」

**体圧をしっかり支える、極上の眠りへ誘うプレミアムスプリングマットレス**厚さ約20cmの本格ポケットコイルマットレスで、体圧をしっかり支えて快適な眠りを提供します。高反発ウレタンフォームと高密度ポケットコイルの組み合わせにより、寝ている間の自然な姿勢をキープし、腰や肩への負担を緩和。通気性に優れた並列配列コイルと高品質ニット生地で蒸れにくく、抗菌・防臭機能も装備しています。さらに、購入後8年間の品質保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。コンパクトなセミシングルからゆったりサイズまで幅広いサイズ展開があり、省スペースにも対応します。高い耐久性と優れた寝心地を求める方におすすめの一枚です。https://gokumin.co.jp/products/psmss-01?_pos=2&_sid=8d44b3410&_ss=r

「コンフォートバンブーベッド」

**竹×スチール素材で清潔＆頑丈、快適ベッドフレーム**木材の約2～3倍の強度を持つ竹素材 を贅沢に使用したすのこベッドフレームです。竹の弾性と通気性により、湿気やカビを抑え清潔な寝室環境を保ちつつ、耐久性にも優れています。内部構造には 高強度で軽量なスチール を採用し、長期間の使用でも劣化しにくい設計。また、宮棚には 便利な2口コンセント が付いており、スマホやタブレットの充電にも対応できます。脚を取り外せばローベッド仕様にも変更でき、ライフスタイルや部屋の雰囲気に合わせて使い分けられる機能性とシンプルなデザインが魅力です。https://gokumin.co.jp/products/g-cbb-s-wn-01

キャンペーン概要

本キャンペーン中に公式EC内でのみ使用することのできる期間限定クーポンを配布いたします。**【クーポン期間】**：2025年12月26日～2026年1月6日まで**【クーポン内容】**：・1万円以上のご購入で全品5％OFF・3万円以上のご購入で全品12％OFF・6万円以上のご購入で全品15％OFF**【対象商品】**：枕・マットレス・冬寝具など公式EC内の全品**【利用方法】**：GOKUMIN公式ECにてクーポンコードを入力**【公式EC】**：https://gokumin.co.jp/collections/year-end-bedding

シリーズ累計販売数 200万個 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。会社名：株式会社KURUKURU代表者名：関沢 康寛所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1