AIを活用した自律型ITプラットフォーム(Autonomous IT)で業界をリードするタニウム合同会社(本社：東京都千代田区、代表執行役社長：原田 英典、以下タニウム)は、ジャパンラグビーリーグワンに所属する「浦安D-Rocks」とスポンサー契約を締結したことを発表しました。





タニウム｜浦安D-Rocks





浦安D-Rocksは、千葉県浦安市をホストエリアとして、ジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチームです。「Victory(勝ち)」「Value(価値)」という2つのVをミッションに掲げ、社会・地域・会社に多面的な価値を与え続けるスポーツ界のトップランナーを目指しています。また、次世代の育成や新たなスポーツの在り方を提供する「浦安D-Rocks Youth Development Plan(UDYDP)」を策定し、競技人口が少ない中学生や女性アスリートが活躍できる環境を提供するなど、小学生から大学生の支援にも注力しています。





浦安D-Rocks(1)

浦安D-Rocks(2)

浦安D-Rocks(3)





タニウムは、浦安D-Rocksとのスポンサー契約を通じて同チームの活動を支援するとともに、ラグビー競技のさらなる発展に貢献していきます。





■タニウムについて

Tanium Autonomous ITは、業界を横断したエンドポイントのインテリジェントな管理を実現する最も包括的なソリューションを提供し、IT資産発見・インベントリ管理、脆弱性管理、エンドポイント管理、インシデント対応、リスク・コンプライアンス、デジタル従業員体験の機能を備えています。Tanium Autonomous ITプラットフォームは、フォーチュン100企業のうち40社を含む世界中の顧客を支援し、信頼性をもってリアルタイムに、大規模な運用効率の向上とセキュリティ態勢の強化を実現することで、「止まらない」組織に変貌することを可能にします。詳細については、https://www.tanium.jp/をご覧いただき、Facebook( https://www.facebook.com/TaniumJP )とX( https://x.com/TaniumJ )でフォローしてください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス) ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4

常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/





■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。





(C)2025 Tanium, Inc. All rights reserved. Tanium はTanium, Inc. の登録商標です。その他の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。