2026年5月に上演するGirls Live Action『降臨SOUL ～六文銭ノ誓イ～』に日替わりゲストが出演することが決定しました！本作は原作・脚本・演出を松多壱岱が担う「降臨SOUL」シリーズの4作目。戦国武将の魂を降臨させて戦う少女たちを描くガールズアクション演劇として、劇場の空間をフルに使ったスピード感あふれる殺陣やアクションシーン、そして「もしもあの武将が現代の少女に降臨したら？」というSF的な設定と、史実に基づいた因縁が絡み合うストーリーに、シリーズを重ねるごとに観客を魅了してきました。そんな人気作品に、天帝役で、小林愛香・高槻かなこ・高畑結希の3名が日替わりゲストとして出演することが決定！連日の熱いバトルをさらに盛り上げます！！

そして、今回、作品の世界観がわかるキービジュアルが完成しました！2026年5月、Girls Live Action『降臨SOUL ～六文銭ノ誓イ～』に、どうぞご期待ください！＜ストーリー＞守護地・無賀乃（ナガノ）。真田幸村を降臨する少女・砂田 幸は、仲間とともに“義”を胸に戦い続けていた。そこに現れたのは、豊臣秀頼を降臨する高貴なマスター――天羽秀姫（あもうしゅうき）。だが彼女は、天帝の命により追われる存在だった。封じられた過去、隠された真実。光と闇、忠義と裏切り――“義”を超えた者たちの戦いが、歴史を揺るがす。六文銭に誓いを刻み、少女たちは立ち上がる。いま、魂の戦記が始まる――。＜公演概要＞タイトル：Girls Live Action『降臨SOUL ～六文銭ノ誓イ～』原作・脚本・演出：松多壱岱公演日程：2026年5月13日（水）～5月17日（日）終演後特典会チーム分けAチーム大滝紗緒里（5月13日18:30・5月14日13:30のみ）・本西彩希帆（5月13日18:30・5月14日13:30のみ）・長月明日香・高見彩己子・佐々木 優佳里・安藤千伽奈・絃ユリナ・桐下愛未・石井文夏・星守紗凪・森青葉Bチーム高井千帆・山粼悠稀・中村朱里（B≡FULLEST）・隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）・平瀬美里・藤井彩加・栞菜・草場愛・石井陽菜（5月14日18:30公演・5月16日18:00公演のみ）・高畑結希（5月15日13:30公演・5月17日12:00公演のみ）※浜浦彩乃さん、小林愛香さん、高槻かなこさんの特典会出演はございません。△ミニアフタートーク（10分程度）5月14日13:30石井陽菜・浜浦彩乃・高井千帆・山粼悠稀5月15日13:30大滝紗緒理・本西彩希帆・浜浦彩乃・佐々木 優佳里・安藤千伽奈劇場：六行会ホール 〒140-0001 東京都品川区北品川2-32-3出演者：【砂田 幸】大滝紗緒里【真田 幸村】本西彩希帆【伊井田尚】高井千帆【井伊 直政】山粼悠稀【ホンダ・ミッシェル】長月明日香【本多 忠勝】高見彩己子【飛鳥 佐羽】中村朱里（B≡FULLEST）【猿飛佐助】隈本茉莉奈（虹のコンキスタドール）【筧 十紗】佐々木 優佳里【筧 十蔵】安藤千伽奈【渚洋子】絃ユリナ【和泉 真咲】桐下愛未【羽坂 透花】石井文夏【破芝英美】平瀬美里【豊臣秀吉】藤井彩加【陸奥真砂子】栞菜【伊達政宗】草場愛【徳空 葵】星守紗凪【徳川 家康】森青葉【天羽 秀姫】石井陽菜【豊臣 秀頼】浜浦彩乃＜降臨衆＞伊藤 勇姫／佐々木千花／堀川 恵利／盛一季美香／倭香＜日替わりゲスト＞【天帝】小林愛香／高槻かなこ／高畑結希日替わりゲストスケジュール5月13日（水） 18:30公演 小林愛香5月14日（木） 13:30公演／18:30公演 小林愛香5月15日（金） 13:30公演／18:30公演 高畑結希5月16日（土） 13:00公演／18:00公演 高槻かなこ5月17日（日） 12:00公演 高畑結希 ／ 16:30公演 高槻かなこチケット料金：SS席13,000円(税込）＊特典付き／12,000円(税込）＊特典なしS席11,000円(税込）＊特典付き／10,000円(税込）＊特典なしA席9,900円（税込）＊特典付き／8.900円（税込）＊特典なし特典：キャストブロマイドセット（選択式）チケット販売：キャスト個別先行＆一次先行（抽選）2025年12 月 26 日（金）18:00～1 月 4日23:59販売URL：http://confetti-web.com/@/calling-soul4公式HP：https://calling-soul.com/公式X：https://x.com/calling__soulお問い合わせ：info@calling-soul.com製作：降臨SOUL製作委員会©降臨SOUL製作委員会