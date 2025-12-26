株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、新しい未来のテレビ「ABEMA」で定期的に無料生放送している情報番組2026年版の第1弾「オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第1弾」を１月11日（日）に放送し、冬新アニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」より、キャスト陣がスタジオゲストとして生出演することを発表いたしました。

2026年の第1弾となる今回の生特番でもアニメ化作品や書籍の初解禁情報盛りだくさんの内容を予定しています。1月より放送開始の冬新アニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」よりヴァン役 内山夕実、ティル役 M・A・O、カムシン役 伊瀬茉莉也、パナメラ役 日笠陽子がスタジオ生出演し、作品を深掘ります。司会は番組おなじみの天津飯大郎、そして、パナメラ役・日笠陽子をサブ司会としても迎えて、番組をお届けします。

https://okiraku-ryousyu-anime.jp/

また、TVアニメ第2期制作が発表となっている「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ」の最速情報も発表予定となっており、その他アニメ化初解禁情報も公開します。

https://skeleton-knight.com/

詳細な放送時間等は後日発表いたしますので、お楽しみに。オーバーラップの情報を最前線でお届けするスペシャルプログラムをぜひご覧ください!!

【 番組概要 】

番組名：オーバーラップ文庫オールスター大集結SP 2026 第1弾放送局：新しい未来のテレビ「ABEMA」

https://abema.tv/https://blog.over-lap.co.jp/allstar202601/