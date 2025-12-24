スマートフォンコンテンツ提供サービスを運営する株式会社デジマース(本社：東京都品川区、代表取締役社長：石川 達絵)は、競馬情報配信アプリ『WIN!競馬』において、2025年12月24日（水）より株式会社Cygamesが提供するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』に登場する「キセキ」のコラボQUOカードが当たるキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、新規にアプリをインストールされた方はもちろん、すでに『WIN!競馬』アプリをご利用中の方もご参加いただけます。期間中にアプリをインストールし、アプリ内のキャンペーン応募フォームにて必要事項をご送信いただくだけで、応募手続きが完了いたします。皆さまの多数のご応募を心よりお待ちしております。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：ウマ娘 キセキ・オリジナルQUOカードプレゼントキャンペーンキャンペーン主催：株式会社デジマース実施期間：2026年1月23日（金）23時59分まで応募条件：『WIN!競馬』のアプリをインストールし、キャンペーンページから応募された方（すでに『WIN!競馬』アプリをインストールされている方も対象）応募制限：お一人様1回限り（重複応募・不正行為は無効）賞品（抽選で合計100名様にプレゼント）－ 『ウマ娘 キセキ・オリジナルQUOカード』（500円分）なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。キャンペーンの詳細や注意事項については、アプリ内のキャンペーンページからご確認ください。

■サービス概要

名称 ： WIN!競馬対応端末： iOS 15.0以上搭載の端末 Android OS 8.0以降搭載の端末URL ： https://www.winkeiba.jp

●WIN!競馬公式X アカウント： @winkeiba_dmURL ： https://x.com/winkeiba_dm

●WIN!競馬公式 LINEアカウントアカウント： @177qkrnwURL ： https://lin.ee/uNUr8bu

■サービス料金［d払い／au PAY（auかんたん決済）／ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い／クレジットカード決済］エコノミーコース：550円(税込)／月プレミアムコース：1,540円(税込)／月

［App Store／Google Play］エコノミーコース：600円(税込)／月プレミアムコース：1,600円(税込)／月※会員コースに応じて使用できる機能が異なります。

［スゴ得コンテンツ］418円(税込)／月※スゴ得コンテンツ月額利用料※2026年3月1日より550円（税込）／月へ改定

■会社概要名称 ： 株式会社デジマース本社所在地 ： 東京都品川区東五反田三丁目20番14号代表者 ： 代表取締役社長 石川 達絵URL ： https://www.digimerce.jp/公式X(旧Twitter)： @digimerce_PR ( https://x.com/digimerce_PR )

【『WIN!競馬』とは】『WIN!競馬』は、デジマースが提供する競馬情報配信アプリです。JRA（中央競馬）/NAR（地方）全レースの出馬表はもちろん、競馬専門紙6紙の新聞印集計などプロの予想コンテンツやJRA/地方競馬の予想に役立つ情報を提供。ますます便利になった『WIN!競馬』をぜひご活用ください。

【『ウマ娘 プリティーダービー』とは】『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっています。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

『ウマ娘 プリティーダービー』公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/『ウマ娘 プリティーダービー』公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）『ぱかチューブっ！』：https://www.youtube.com/@UMAMUSUME_official

【本件に関する問い合わせ先】株式会社デジマース担当者：吉良TEL ：03-5449-7922E-mail：info@digimerce.jp

※本リリース記載の会社名、サービス名及び製品名等は、該当各社の登録商標または出願中の商標です。※「スゴ得コンテンツ」は、NTTドコモの登録商標です。