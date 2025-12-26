若林千春 作品展 2026 × 久末航 ピアノリサイタルを白寿ホール（渋谷区）で開催！（2026年2月27日）
スリーシェルズは、代表の西耕一が聞き手として出演するコンサート「若林千春 作品展 2026 × 久末航 ピアノリサイタル」が2026年2月27日に開催されることを、2025年12月26日に発表しました。
琳-III 玉響（TAMAYURA）～若林千春 作品展 2026 × 久末航 ピアノリサイタル
今、最も勢いのあるピアニスト・久末航（ひさすえ・わたる）が、作曲家・若林千春のピアノ曲集「玉響」を世界初演！
2025年、世界三大コンクールのひとつエリザベート王妃国際音楽コンクールで日本人最高位の第2位を受賞した久末航。最高峰のテクニックと透明で美しい音色が、若林千春の日本的な美学を探求した作品を鮮やかに描き出します。全28曲からなる「玉響」は、俳句のような短い断章で静謐な時間と音の流れを表現。久末は最近、パスカル・デュサパンのピアノ曲CDをリリースしたばかり。コンクール以後のさらなる成長が期待できます。
会場は、音響の素晴らしさと美しい建築で知られるHakuju Hall（東京都渋谷区富ヶ谷）。音だけでなく、空間全体で楽しむ特別なコンサートです。
コンサート当日は若林本人が登壇し、創作の背景や理念を、西耕一が聞き出します。
なお、若林は滋賀大学教授、久末は大津出身ということもあり、同内容による滋賀公演も行われますが、既に初日のチケットは完売となり、追加公演が告知されています。
今後を期待される若きピアニストと、作曲家の探求する世界を味わいましょう。
公演概要
若林千春 作品展 2026 × 久末航リサイタル
〈琳 III～玉響 TAMAYURA...momentariness/ピアノ作品集出版記念〉
2026年2月27日（金）19:00開演（18:30開場）
Hakuju Hall（千代田線「代々木公園駅」出口1 ／小田急線「代々木八幡駅」南口 徒歩５分）
【出演】
久末 航（ピアノ）
若林 千春（お話）
西 耕一（聞き手）
【演奏予定曲目】
ピアノ曲集「玉響」
【チケット料金】
全席指定 一般 5,000円 学生 3,000円 当日各500増
【チケット取り扱い】（2025/10/21（火） 10時～発売）
チケットぴあ Pコード：311382
http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2538149
B-flat Ticket https://www.bflat-mp.com/t/
お問い合わせ：
ビーフラット・ミュージックプロデュース 03-6908-8977
2026年2月23日（月・祝） 滋賀フィガロホール
1st 13:30 開場 14:00 開演
2nd 17:30 開場 18:00 開演
お問い合わせ：いしずえ弦楽四重奏センター 077-526-0011（予定）
主催 : 音楽家集団 “婆娑羅 ... カオスモス”
助成：公益財団法人 平和堂財団／公益財団法人 野村財団
協力 : しがぎん経済文化センター／株式会社 スリーシェルズ／フィガロホール
後援：株式会社 音楽之友社／一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）
お問合せ：basarachaosmos@gmail.com
関連サイト
若林千春ホームページ
https://basarachaosmos.wixsite.com/chiharuwakabayashi
■本件や所属・関連アーティストに関するお問い合わせは下記までお願い致します。
株式会社スリーシェルズ
〒110-0015 東京都台東区東上野１丁目１４-５ ユーエムビル 8階
TEL：070-5464-5060
http://www.3s-cd.net/
メール jcacon@gmail.com
担当 西
