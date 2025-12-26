「この国の“現在地”を問う」月刊サイゾー 2026年2月号、明日発売
株式会社サイゾー（東京都渋谷区）は、既存メディアが踏み込まないテーマを独自の視点で掘り下げてきた月刊誌『サイゾー』2026年2月号を、明日2025年12月27日（土）に発売いたします。
「なぜ、国民的アイドルのゴシップは一部の週刊誌でしか報じられないのか？」
巷に溢れる情報を鵜呑みにせず、その裏側にある構造や意図を検証する――。
『サイゾー』は、横並びになりがちな通り一遍の報道では物足りない読者に向け、ニュースの“真相”と“深層”を提示し続けてきました。
■ 第一特集
「この国のかたち」を揺るがす革新的論点
本号の第一特集では、日本社会の根幹を問い直す刺激的な論点を徹底的に掘り下げます。
高市早苗氏の発言をめぐる中国の“本当の怒り”をはじめ、在留外国人が語る日本社会のリアル、安倍晋三元首相銃撃事件裁判の核心、そしてSNS時代に変容する「社会派コンテンツ」の正体まで──。
タブーなき視点で、現在進行形の日本を多角的に解剖します。
さらに、評論家・大塚英志が暴く小泉八雲の虚像と実像、ドクター・中松による常識外れの「不老不死」論、岡田武史による教育改革の哲学など、知的好奇心を強く刺激する論考が並びます。
■ 盤石の連載陣と多彩なカルチャー
苫米地英人、井川意高、町山智浩らによる濃密な連載に加え、映画、音楽、カルチャー、グラビアまで網羅。
政治・社会・文化の「今」を一冊で更新する、まさに読み逃し厳禁の決定版です。
【月刊サイゾー 2026年2月号 主な内容】
● 第一特集「この国のかたち」を揺るがす革新的論点
● 高市発言に中国が怒った本当の理由
● 在留外国人座談会が語る日本社会のリアル
● 安倍晋三元首相銃撃事件裁判の論点
● SNS時代に再定義される「社会派コンテンツ」
● 大塚英志、ドクター・中松、岡田武史らの注目論考
● 苫米地英人、井川意高、町山智浩ほか豪華連載陣
● 新谷姫加、中島瑠菜、藤原ナミほかグラビア企画も充実
※紙版と電子版では一部、記事内容が異なります。
日本社会の輪郭が揺らぐ今だからこそ読むべき一冊。
『月刊サイゾー 2026年2月号』に、ぜひご注目ください。
