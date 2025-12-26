テールゲーティング検知システム市場の市場規模、シェア、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insights は、「テールゲーティング検知システム市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるように設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界のテイルイルゲーティング検出システム市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.6%を予測し、2035年末までに7億4500万米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は3億6,500万ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/438
市場概要
テールゲーティング検知システムは、認証された人物の後に続いて制限区域へ侵入する無許可者（テールゲーティング／ピギーバッキング）を防止するために設計されたセキュリティソリューションです。これらのシステムは、各種センサー、映像解析、AIベースのコンピュータビジョン、入退室管理との連携、アラーム機能を組み合わせて、テールゲーティング行為を検知・阻止します。テールゲーティング検知は、企業オフィス、データセンター、政府施設、空港、製造施設、医療機関、重要インフラなどにおいて、無許可アクセスが安全性、データ、運用上のリスクにつながる可能性があるため、ますます重要性が高まっています。組織がサイバーセキュリティと並行して物理的セキュリティを強化する中、テールゲーティング検知システムは、現代的な入退室管理および物理セキュリティアーキテクチャの標準的な構成要素となりつつあります。
市場規模およびシェア
世界のテールゲーティング検知システム市場は数億米ドル規模と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）高一桁台から低二桁台の成長が見込まれています。この成長は、セキュリティ意識の高まり、厳格化するコンプライアンス要件、そしてAI駆動型映像解析の物理セキュリティシステムへの統合拡大によって支えられています。
北米は、企業キャンパス、データセンター、政府施設での高い導入率を背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州は、職場の安全およびセキュリティに関する厳格な規制に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、急速なインフラ開発、スマートシティ構想、商業・産業向けセキュリティシステムへの投資増加を背景に、最も高い成長率を示しています。AI対応の映像ベースソリューションは市場価値におけるシェアを拡大している一方で、センサーベースのシステムは高セキュリティ環境において引き続き広く導入されています。
主な成長要因
・セキュリティ脅威および内部リスクの増加：無許可侵入、企業スパイ活動、職場内暴力への懸念が、高度な入退室管理システムへの需要を高めています。
・重要インフラおよびデータセンターの拡大：機密データや重要業務を扱う施設では、テールゲーティング防止を含む強固な物理的アクセス管理が求められています。
世界のテイルイルゲーティング検出システム市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.6%を予測し、2035年末までに7億4500万米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は3億6,500万ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/438
市場概要
テールゲーティング検知システムは、認証された人物の後に続いて制限区域へ侵入する無許可者（テールゲーティング／ピギーバッキング）を防止するために設計されたセキュリティソリューションです。これらのシステムは、各種センサー、映像解析、AIベースのコンピュータビジョン、入退室管理との連携、アラーム機能を組み合わせて、テールゲーティング行為を検知・阻止します。テールゲーティング検知は、企業オフィス、データセンター、政府施設、空港、製造施設、医療機関、重要インフラなどにおいて、無許可アクセスが安全性、データ、運用上のリスクにつながる可能性があるため、ますます重要性が高まっています。組織がサイバーセキュリティと並行して物理的セキュリティを強化する中、テールゲーティング検知システムは、現代的な入退室管理および物理セキュリティアーキテクチャの標準的な構成要素となりつつあります。
市場規模およびシェア
世界のテールゲーティング検知システム市場は数億米ドル規模と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）高一桁台から低二桁台の成長が見込まれています。この成長は、セキュリティ意識の高まり、厳格化するコンプライアンス要件、そしてAI駆動型映像解析の物理セキュリティシステムへの統合拡大によって支えられています。
北米は、企業キャンパス、データセンター、政府施設での高い導入率を背景に、現在最大の市場シェアを占めています。欧州は、職場の安全およびセキュリティに関する厳格な規制に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、急速なインフラ開発、スマートシティ構想、商業・産業向けセキュリティシステムへの投資増加を背景に、最も高い成長率を示しています。AI対応の映像ベースソリューションは市場価値におけるシェアを拡大している一方で、センサーベースのシステムは高セキュリティ環境において引き続き広く導入されています。
主な成長要因
・セキュリティ脅威および内部リスクの増加：無許可侵入、企業スパイ活動、職場内暴力への懸念が、高度な入退室管理システムへの需要を高めています。
・重要インフラおよびデータセンターの拡大：機密データや重要業務を扱う施設では、テールゲーティング防止を含む強固な物理的アクセス管理が求められています。