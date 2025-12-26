2025年「キャンピングカー人気ランキング」年間TOP10を発表！ 不動の1位は軽キャンパー「バグトラック パネルバン」 ～大型で豪華より、小さくて自由な“秘密基地”が選ばれる時代へ～
国内最大級のキャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）は、2025年の年間を通じて最も閲覧数が多かった車両を集計した「2025年 年間キャンピングカー人気ランキング（MVC：Most Valuable Campingcar）」を2025年12月26日に発表いたしました。（閲覧数調査期間：2025年1月1日～2025年12月24日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■キャンピングカー比較ナビ
https://cchikaku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338191&id=bodyimage1】
2025年間ランキング1位
「バグトラック パネルバン」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□2025年 年間キャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2025年の頂点に輝いたのは、独自のスタイルで圧倒的な支持を集めた軽キャンパー「バグトラック パネルバン」でした。
【ランキング一覧】
［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/
［2位］CORO（コロ ） キャンピングトレーラー
https://cchikaku.com/cardata/s/coro/
［3位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/
［4位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム） 軽キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/
［5位］narrow銀河（ナローギンガ） バンコン
https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/
［6位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/
［7位］マイクロバカンチェス ふたり旅（マイクロバカンチェス フタリタビ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/microbakanchess-futaritabi/
［8位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】（プリウスリラックスキャビン）
https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/
［9位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/
［10位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/
最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/
※常に順位が変動いたします
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338191&id=bodyimage2】
左から、Puppy Fullhouse、バグトラック パネルバン、CORO
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■キャンピングカー比較ナビ
https://cchikaku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338191&id=bodyimage1】
2025年間ランキング1位
「バグトラック パネルバン」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□2025年 年間キャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2025年の頂点に輝いたのは、独自のスタイルで圧倒的な支持を集めた軽キャンパー「バグトラック パネルバン」でした。
【ランキング一覧】
［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/
［2位］CORO（コロ ） キャンピングトレーラー
https://cchikaku.com/cardata/s/coro/
［3位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/
［4位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム） 軽キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/
［5位］narrow銀河（ナローギンガ） バンコン
https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/
［6位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/
［7位］マイクロバカンチェス ふたり旅（マイクロバカンチェス フタリタビ） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/microbakanchess-futaritabi/
［8位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】（プリウスリラックスキャビン）
https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/
［9位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン） キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/
［10位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/
最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/
※常に順位が変動いたします
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338191&id=bodyimage2】
左から、Puppy Fullhouse、バグトラック パネルバン、CORO
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――