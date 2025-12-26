電子機器製造・設計サービス（EMDS）市場のシェア、需要、成長および将来展望（2025～2035年）
KD Market Insights は、「電子機器製造・設計サービス市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うための内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
電子受託製造および設計サービス市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）9.72％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は1兆5,409億米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、収益ベースで6,497億米ドルと評価されました。
市場概要
電子機器製造・設計サービス（EMDS）は、電子製品の設計、開発、製造、試験、ライフサイクル管理を支援する幅広いアウトソーシングサービスを指します。EMDS プロバイダーは、電子設計自動化（EDA）、製品エンジニアリング、試作、プリント基板実装（PCBA）、システム統合、試験、物流、アフターサービスなどの機能を提供します。OEM（完成品メーカー）は EMDS を活用することで、市場投入までの時間短縮、設備投資の削減、ブランド構築やイノベーションといった中核業務への集中が可能となります。本市場は、民生用電子機器、自動車、産業オートメーション、ヘルスケア、航空宇宙・防衛、通信など、幅広い産業分野にサービスを提供しています。
市場規模およびシェア
世界の EMDS 市場は数千億米ドル規模と評価されており、電子産業のバリューチェーンの中でも最大級の市場の一つです。今後10年間は年平均成長率（CAGR）中一桁台での成長が見込まれており、産業全体における電子機器搭載比率の上昇が成長を支えています。アジア太平洋地域は、中国、台湾、ベトナム、インドなどの大規模製造拠点を背景に、製造シェアで市場を主導しています。一方、北米および欧州は、高付加価値の設計サービス、航空宇宙・防衛用電子機器、先端製造分野で大きなシェアを占めています。サービス別では、製造サービス（EMS）が最大の収益シェアを占めており、設計サービス（EDS）は製品差別化やシステムレベル統合への需要増加により、より高い成長率を示しています。
主な成長要因
・産業全体での電子機器搭載比率の上昇：自動車の電動化、IoTの普及、スマートデバイスの拡大により、複雑な電子アセンブリへの需要が増加しています。
・OEM におけるアセットライト戦略の進展：製造および設計のアウトソーシングにより、資本集約度を下げ、スケーラビリティを向上させています。
・製品ライフサイクルの短縮：迅速なイノベーションには、柔軟な製造体制と俊敏な設計能力が不可欠であり、EMDS がその役割を担っています。
・製造技術の進歩：自動化、ロボティクス、デジタルツイン、インダストリー4.0の導入により、品質、歩留まり、コスト効率が向上しています。
・サプライチェーンの地理的分散：OEM は供給網のレジリエンス強化のため、生産拠点の再配置を進めており、多地域展開を行う EMDS プロバイダーにとって追い風となっています。
