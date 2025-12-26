神奈川県発「湘南ゴールドエナジー」×高級スカジャンブランド「JacksonSquare Tokyo Shibuya」 ～スカジャンを纏った狼が描かれたコラボ缶を発売中～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）が展開する桐箱入り高級スカジャンブランド「JacksonSquare Tokyo Shibuya（ジャクソンスクエア トウキョウ シブヤ）」は、神奈川県発の大人気エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」とのコラボレーションによるデザイン缶を発売中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338188&id=bodyimage1】
■コラボ缶パッケージについて
パッケージには、湘南ゴールドエナジーのキャラクターが、狼をモチーフにしたスカジャンを纏った姿で描かれています。
この狼のスカジャンは、JacksonSquare Tokyo Shibuyaの店舗で実際に販売されているスカジャンデザインをもとに制作されたもので、ブランドを象徴するモチーフのひとつです。
JacksonSquare Tokyo Shibuyaが大切にしてきたスカジャンの世界観を、湘南ゴールドエナジーのラベル缶に描いた、特別仕様のパッケージです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338188&id=bodyimage2】
■JacksonSquare Tokyo Shibuyaとは
JacksonSquare Tokyo Shibuyaは、横須賀・ドブ板通りで生まれたスカジャンの精神を受け継ぎ、東京・渋谷から“本物”を世界へ発信するブランドです。スカジャンは、第二次世界大戦後の米兵たちが日本の職人にオーダーしたスーベニアジャケットがルーツ。龍や虎、富士山など日本文化の象徴が刺繍されたその姿は、今も多くの人を魅了しています。
本ブランドでは、刺繍・素材・仕立てのすべてにこだわったスカジャンを、この桐箱に収めてお届けすることで、一着の服に込めた想いを最後まで丁寧に届けることを大切にしています。
■販売について
本コラボ缶は現在、一部コンビニエンスストアや取扱店舗にて販売中です。
見かけた際にはぜひお手に取っていただき、湘南ゴールドエナジーとJacksonSquare Tokyo Shibuyaが生み出した特別なコラボレーションをお楽しみください。
＜「JacksonSquare Tokyo Shibuya」概要＞
店 舗 名：JacksonSquare Tokyo Shibuya（ジャクソンスクエア トウキョウ シブヤ）
営業時間：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日：不定休
住 所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【JacksonSquare Tokyo Shibuya 公式サイト】http://jacksonsquare.bis-inc.co.jp/
【公式LINE】https://lin.ee/EtUyg0f
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338188&id=bodyimage1】
■コラボ缶パッケージについて
パッケージには、湘南ゴールドエナジーのキャラクターが、狼をモチーフにしたスカジャンを纏った姿で描かれています。
この狼のスカジャンは、JacksonSquare Tokyo Shibuyaの店舗で実際に販売されているスカジャンデザインをもとに制作されたもので、ブランドを象徴するモチーフのひとつです。
JacksonSquare Tokyo Shibuyaが大切にしてきたスカジャンの世界観を、湘南ゴールドエナジーのラベル缶に描いた、特別仕様のパッケージです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338188&id=bodyimage2】
■JacksonSquare Tokyo Shibuyaとは
JacksonSquare Tokyo Shibuyaは、横須賀・ドブ板通りで生まれたスカジャンの精神を受け継ぎ、東京・渋谷から“本物”を世界へ発信するブランドです。スカジャンは、第二次世界大戦後の米兵たちが日本の職人にオーダーしたスーベニアジャケットがルーツ。龍や虎、富士山など日本文化の象徴が刺繍されたその姿は、今も多くの人を魅了しています。
本ブランドでは、刺繍・素材・仕立てのすべてにこだわったスカジャンを、この桐箱に収めてお届けすることで、一着の服に込めた想いを最後まで丁寧に届けることを大切にしています。
■販売について
本コラボ缶は現在、一部コンビニエンスストアや取扱店舗にて販売中です。
見かけた際にはぜひお手に取っていただき、湘南ゴールドエナジーとJacksonSquare Tokyo Shibuyaが生み出した特別なコラボレーションをお楽しみください。
＜「JacksonSquare Tokyo Shibuya」概要＞
店 舗 名：JacksonSquare Tokyo Shibuya（ジャクソンスクエア トウキョウ シブヤ）
営業時間：10:00～19:00（※来店は予約制です。）
定 休 日：不定休
住 所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
電話番号：03-6626-9695（※ご予約はこちらから）
アクセス：地下鉄丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩5分
【JacksonSquare Tokyo Shibuya 公式サイト】http://jacksonsquare.bis-inc.co.jp/
【公式LINE】https://lin.ee/EtUyg0f
＜運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
プレスリリース詳細へ