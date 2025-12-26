インシデントおよび緊急事態管理市場の市場規模、シェア分析、成長および主要企業（2025～2035年）
KD Market Insights は、「インシデントおよび緊急事態管理市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
インシデントおよび緊急事態管理市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.5％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は2,986億米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、収益ベースで1,607億米ドルと評価されました。
市場概要
インシデントおよび緊急事態管理（IEM）とは、緊急事態や重大インシデントへの備え、対応、管理、復旧を目的とした統合システム、ソフトウェアプラットフォーム、サービスを指します。これらのインシデントには、自然災害（地震、洪水、ハリケーン）、産業事故、サイバーインシデント、パンデミック、テロ攻撃、公共安全上の緊急事態などが含まれます。IEMソリューションは、リアルタイムの状況認識、複数機関間の連携、資源配分、コミュニケーション、事後分析を可能にします。気候変動による不安定性の増大、都市化の進展、セキュリティリスクの高まりを背景に、インシデントおよび緊急事態管理は、政府、企業、公共事業、医療システム、重要インフラ運営者にとって中核的な能力となっています。
市場規模およびシェア
世界のインシデントおよび緊急事態管理市場は数十億米ドル規模と評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）高一桁台から低二桁台の成長が見込まれています。北米は、公共安全、防衛、重要インフラのレジリエンスに対する政府支出の強さを背景に、最大の市場シェアを占めています。欧州は、国境を越えた緊急対応連携の取り組みやスマートシティ投資に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は、急速な都市化、自然災害の頻発、デジタルガバナンスおよび防災への投資拡大を背景に、最も高い成長率を示しています。コンポーネント別では、ソフトウェアプラットフォームが最大のシェアを占め、次いでサービスが続き、ハードウェア（センサー、通信機器）は統合ソリューションにおいて不可欠ながら、比較的小規模な割合となっています。
主な成長要因
・自然災害の頻発化：気候変動により洪水、山火事、暴風雨、熱波の深刻度と発生頻度が増加し、堅牢な緊急事態管理システムへの需要が高まっています。
・都市化およびスマートシティ開発：人口密集都市では、被害や経済損失を最小限に抑えるため、技術主導の協調的な緊急対応が求められています。
・政府規制および備えに関する義務化：多くの国で、公共機関や重要インフラに対し、正式な緊急対応計画やデジタルインシデント管理システムの導入が義務付けられています。
・デジタル技術の進展：AI、クラウドコンピューティング、GISマッピング、リアルタイム分析、IoTセンサーが状況認識と意思決定能力を向上させています。
